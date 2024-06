Live Twitch spécial trottinettes électrique : RDV le 25/06 pour tenter de gagner des modèles UrbanGlide

Mais qui est UrbanGlide, ce pionnier français de la mobilité douce ? Frandroid vous propose de découvrir la marque et ses dernières innovations en matière de trottinettes électriques lors d’un Live Twitch exceptionnel qui se tiendra le 25 juin à 12h. Ne manquez pas le coup d’envoi, car plusieurs trottinettes électriques seront mises en jeu !

Économiser du temps et de l’argent sur ses trajets quotidiens, ne plus être entassé dans les transports en commun, découvrir sa région le week-end, ou simplement se déplacer de façon plus verte : les raisons de passer à la trottinette électrique ne manquent pas.

Le début de l’été est la période idéale pour se lancer, mais trouver la bonne trottinette électrique n’est pas si facile tant le choix est vaste, surtout si c’est votre première. Pour vous aiguiller, le spécialiste français de la mobilité douce UrbanGlide, le célèbre YouTuber iBordelais, ainsi qu’Arnaud, le présentateur de Frandroid, vous donnent rendez-vous le 25 juin à 12h sur Twitch.

1 heure de Live durant laquelle ils partageront avec vous leurs meilleures astuces pour bien choisir et entretenir sa trottinette. Ils profiteront de l’évènement pour vous présenter toutes les nouveautés d’UrbanGlide et mettront en jeu deux d’entre elles.

UrbanGlide : une marque tricolore historique

Pour de petits ou de longs trajets en trottinette électrique, la fiabilité et la sécurité du matériel sont indispensables. Avec sa boutique parisienne et sa large présence auprès de nombreux partenaires de renom, l’entreprise UrbanGlide s’est taillée une place de choix en France sur le marché de la mobilité douce. Car au-delà des trottinettes électriques, la firme tricolore propose aussi des hoverboards, des vélos électriques, ou encore des draisiennes.

Sa recette pour parvenir à un tel succès : un excellent rapport qualité-prix et de larges gammes de produits pour répondre aux besoins de tous les profils. La marque a même développé une série spéciale, la All Road, pour emprunter n’importe quelle route, même les plus pentues et les plus instables.

Pour marquer le début de la saison estivale et aider les Français (et notamment les Franciliens) à se déplacer facilement en dépit des évènements sportifs à venir, la marque UrbanGlide vous donne donc rendez-vous le 25 juin à 12h en Live sur la chaîne Twitch de Frandroid.

Mises en situation, tests, conseils et jeux-concours : c’est le RDV à ne pas manquer !

Lors de ce Live Event, Arnaud, que vous connaissez bien sur la chaîne YouTube de Frandroid, sera rejoint par un expert de chez UrbanGlide, mais aussi par un invité : le créateur de contenus iBordelais, reconnu pour ses conseils et ses tests en matière de tech et de mobilité douce.

Tous trois partageront leur expérience, et surtout leurs meilleurs conseils pour vous équiper en fonction de votre usage, mais aussi pour bien entretenir votre trottinette électrique sur le long terme. Entre quelques anecdotes, tous trois prendront en main certaines références phares d’UrbanGlide et tâcheront de répondre aux questions que les plus novices comme les plus expérimentés se posent fréquemment.

Et restez bien attentif tout au long du Live, car plusieurs trottinettes UrbanGlide seront mises en jeu, dont la Ride 85 City et la 100 City. Seuls les plus rapides remporteront ces magnifiques lots d’une valeur totale de 879,98 euros.

Petit plus : pendant quelques jours, la marque vous fera profiter de belles remises sur son catalogue. Durant le Live, Arnaud vous communiquera toutes les indications pour profiter de ces offres exclusives et temporaires.