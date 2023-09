Ce vélo électrique d’aventure jouit d’un rapport qualité-prix très séduisant pour son lancement

Avec son E-Adventure 1.0 Rival, la marque britannique Cairn dégaine un gravel électrique plus que séduisant, et dont le prix de lancement perd 900 euros pour l’occasion. Une belle porte d’entrée pour profiter d’un VAE d’aventure haut de gamme.

Les gravels et gravels électriques ont le vent en poupe depuis maintenant quelques années. Le journal Les Échos a d’ailleurs récemment consacré un article pour comprendre le succès de cette catégorie de cycle jugée plus polyvalente que les vélos de route. Et ce, en raison de leurs pneus taillés pour les sentiers battus et autres petits chemins.

Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que de nombreuses marques renouvellent ou commercialisent de nouveaux modèles en la matière. C’est typiquement le cas de l’entreprise britannique Cairn, dont le catalogue accueille désormais le Cairn E-Adventure 1.0 Rival. Le tout à un prix plus qu’attrayant.

900 euros de ristourne

C’est un fait : les gravels électriques sont chers de par leur conception (géométrie du cadre, matériaux, composants généralement haut de gamme). Mais le Cairn E-Adventure 1.0 Rival constitue une porte d’entrée financière très intéressante pour se munir d’un gravel électrifié relativement haut de gamme.

Lancé au prix initial de 4489 euros, ce modèle profite d’une ristourne de 900 euros, soit 3589 euros au total, à l’occasion de son lancement. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que sa fiche technique donne tout de même envie malgré la présence d’un cadre en aluminium, et non en carbone.

Pour rappel, l’aluminium est plus lourd que le carbone, mais aussi moins onéreux. Il n’empêche, Cairn est parvenu à tirer le poids de son vélo électrique relativement bas : 14,3 kg. Comment a-t-il fait ? Le groupe a tout simplement intégré une fourche en carbone d’un côté et une motorisation très légère de l’autre.

Le Cairn E-Adventure 1.0 Rival s’appuie en effet sur un moteur Fazua Ride 50 – Fazua appartient à Porsche à 100 % depuis juin 2022 – dont le poids s’élève à 1,3 kg seulement, pour un couple de 55 Nm. Le tout est associé à une petite batterie de 252 Wh, dont l’autonomie variera selon le mode utilisé.

Des livraisons en France sous 3 jours

Du côté de la transmission, on ne peut être que ravi d’apercevoir une transmission SRAM Rival à 11 vitesses, l’une des plus haut de gamme du constructeur. Il faut aussi compter sur des freins à disque hydrauliques SRAM Rival et des pneus Vittoria Terreno Dry de 28 pouces, relaie InsideEVs.

Sur son site, Cairn indique un délai de livraison de 2 à 3 jours pour la France. Le Cairn E-Adventure 1.0 Rival est décliné en cinq tailles : XS, S, M, L et XL.