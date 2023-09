Cet accessoire pour vélo peut être très utile pour améliorer votre sécurité

Lumos lance une version allégée de son casque Ultra, le Fly High compatible avec les lumières amovibles Firefly servant autant de feu stop que de clignotants.

La sécurité, ça n’a pas de prix. Enfin si, mais parfois ce n’est pas négociable tant la vulnérabilité à vélo est grande en ville, au milieu des autres usagers de la route. Pour prendre un virage par exemple, tendre son bras ne suffit parfois pas à se faire voir, surtout de nuit. Les clignotants sont donc une bonne solution, souvent en accessoire sur le vélo ou le casque.

Un éclairage amovible et modulable

Voici qu’une très bonne initiative vient d’associer les deux. Lumos, entreprise née à Boston (États-Unis), travaille depuis plusieurs années sur des casques lumineux (d’où le nom). Le catalogue dispose aussi de lumières Firefly à poser sur le guidon ou à l’arrière du vélo, mais jusque-là indépendantes des casques. Le nouveau modèle de casque Lumos Ultra Fly High vient apporter le mariage de ces éléments.

Le précédent Lumos Ultra servant de base perd l’éclairage à l’avant pour s’alléger, mais n’abandonne pas celui à l’arrière, remplacé par une lumière indépendante amovible Firefly déjà disponible au sein de la gamme. Ce n’est donc pas obligatoire, puisque l’on peut mettre ce feu arrière pouvant clignoter comme un feu stop sur le vélo ou son sac. Et bien entendu, ces produits seront les bienvenus sur une trottinette électrique !

Cet accessoire peut se lier à un ou plusieurs autres Firefly pour jouer les clignotants en jouant avec la commande au guidon et en les gérant via l’application Lumos. On aurait presque pu imaginer deux supports gauche et droite directement sur le casque, peut-être à étudier pour un futur modèle.

Un casque Lumos léger avec version Mips

Aérodynamique et aéré, l’Ultra Fly High joue le juste milieu entre le casque de route et urbain, et ne pèse que 245 grammes (sans la lumière amovible). Plus sûr encore, la version Mips – structure interne indépendante de la coque, protégeant des mouvements en cas de chocs – existe avec des ouvertures supplémentaires et boucle aimantée, montant à 275 g.

Le casque Lumos Ultra Fly High est déjà visible sur le site officiel Lumos, et sera vendu en cinq coloris : noir, gris, blanc vert et rose. Pour le moment en précommande, son prix varie selon le modèle et le pack choisi :

Standard nu : 89,95 euros

Standard avec Firefly : 159,95 euros

Mips nu : 119,95 euros

Mips avec Firefly : 189,95 euros

Le premier sera livré à partir de décembre 2023 en taille unique M/L , le second en février 2024 en tailles S, M/L et XL. On ignore toutefois si la déclinaison “E-Bike” pour vélos électriques sera au programme, avec visière intégrée.