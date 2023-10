De plus en plus de VTT commencent à intégrer le moteur Bosch Performance Line SX : poids plume, le Conway Ryvon en fait partie et vise les hautes performances avec des composants premium.

Le VTT vit une époque faste. Après que le tout-terrain ait renié l’électrique, il l’a adopté à une telle vitesse que l’on a presque du mal à suivre les nouveaux modèles. Dans le pullulement actuel des VTTAE, on avait peut-être oublié la petite marque Conway, proposant une fine nouveauté, le Ryvon.

Un système Bosch discret mais à recharge amovible obligatoire

On dit fine, car dans la flopée des modèles au gabarit mastodonte, ce Conway Ryvon joue la carte du cadre léger, en carbone bien sûr. Tout suspendu, le vélo électrique allemand a opté pour le récent moteur Bosch Performance Line SX, version compacte du CX. Plus petit et léger, il envoie tout de même jusqu’à 55 Nm dans le pédalier pour garantir une belle assistance, avec la réactivité du capteur de couple que l’on connaît.

La batterie se fait aussi très discrète, avec ses 400 Wh de capacité dans le tube diagonal, dont le clapet est à fixation magnétique sur le tube supérieur lors de la recharge. D’ailleurs, ce sera obligatoire puisqu’il n’y a pas de prise sur le vélo – cela apporte meilleure rigidité au cadre.

Quatre versions pour le Conway Ryvon

Loin d’être un modèle unique, le Conway Ryvon se décline en quatre versions : LT 4.0, ST 4.0, LT 10.0 et ST 10.0. Si tous optent pour une roue avant de 29 pouces et une roue arrière 27,5 pouces – classique pour du VTTAE – les pneus des modèles 4.0 sont des Schwalbe moins performants que les Maxxis DHR2 des 10.0.

Les suspensions sont aussi meilleures sur le LT (« Long Travel » fourni par Fox Float X2 Factory en 170 mm) venant se percher plus haut que le ST (« Short Travel » en Rockshox Lyrik 150 mm avant/Deluxe Select+ arrière). Idem pour les freins hydrauliques à étriers 4 pistons, qui ont droit à de plus gros diamètres Tektro Slate ou DH-R en LT et Magura MT5/MT7 en ST.

Un VTTAE sous les 6 500 euros, de base

Pas de détails cependant sur la transmission SRAM, on attendra la disponibilité du modèle qui reste encore inconnue. Le prix n’est pas indiqué sur le site officiel, mais démarre à 6 499,95 euros pour le Conway Ryvon ST 4.0, pour dépasser 10 000 euros en LT 10.0. Le poids varie de 17,6 à 20,4 kg selon la version, soit dans la fourchette basse des VTTAE.

En face avec le Bosch SX, ce sont les Focus Jam² SL (moteur Fazua 60, 430 Wh, SRAM NX Eagle 12 vitesses), Commençal Meta SX ou encore les Saturn 11 Swift et Saturn 14 Swift de Nicolai Bicycles qui auront enfin de la concurrence.