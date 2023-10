Cyclocab (Marcel) : tout savoir sur ce nouveau service de vélo-taxi qui se lance à Paris

Le service de chauffeur privé Marcel a lancé Cyclocab à Paris, qui met à l’honneur le cycle électrifié pour le transport de personnes. Nous avons rencontré ces équipes à la Gare du Nord pour découvrir et comprendre les tenants et les aboutissants de ce projet.

Marcel fait aujourd’hui partie des alternatives évidentes dès lors que vous souhaitez faire appel à un chauffeur privé. Le service racheté par Renault en 2018 étoffe son offre en cette rentrée 2023, avec « Cyclocab by Marcel », concurrent de Turtle. Comme son nom l’indique, l’idée est de s’appuyer sur des cycles électriques pour le transport de personnes.

Ici, Cyclocab repose sur un chauffeur installé dans une cabine, laquelle tracte une remorque dans laquelle deux personnes peuvent s’asseoir : l’une dans le sens de la marche, l’autre dans le sens inverse. Nous avons pu essayer le siège arrière, qui s’est avéré relativement bien moulé à notre gabarit. Un petit porte-gobelet en bonus est même d’actualité.

Protection vitrée

La cabine arrière n’est pas 100 % fermée. Sur le côté gauche, une vitre vous coupe totalement du reste de la circulation. Le côté droit reste quant à lui globalement ouvert pour faciliter la montée et la descente de l’utilisateur. À voir à quel point ce dernier est bien protégé en cas d’intempéries ou de vents violents.

Chaque siège dispose d’une ceinture de sécurité. Est-elle obligatoire ? Non. Est-elle recommandée ? « Oui, nous la recommandons, mais la loi ne légifère pas encore sur ce type de sujet », nous indique la directrice générale de Cyclocab, Audrey Goudin. « Nous avons une assurance des transports des personnes dans tous les cas », tient à rassurer l’intéressée.

Lancé depuis septembre 2023, Cyclocab opère exclusivement dans Paris intra-muros dans un premier temps. « C’est en fait un programme pilote qui durera jusqu’à la fin de l’année, à l’issue de laquelle nous ferons des retours chiffrés au board », précise un représentant du service. Pour ses débuts, il n’y a donc que cinq chauffeurs au total.

« Ces cinq chauffeurs sont salariés », abonde Audrey Gondin. « L’idée, c’est de monter à 50 ou 100 d’ici les Jeux olympiques de 2024 », un événement ô combien important pour Cyclocab qui compte bien profiter des afflux touristiques massifs attendus à Paris. Les chauffeurs, eux, ont préalablement été formés.

Un forfait « Gares » lancé

« Ils ont suivi une formation à la sécurité routière, au code de la route, mais aussi sur l’expérience client, comment les mettre à l’aise et comment bien s’intégrer dans un environnement urbain », nous explique-t-on. Cyclocab cible en effet une cible bien précise : les Parisiens intra-muros et les professionnels, sur des petits trajets.

« Nous mettons nos vélos à disposition pour des événements par exemple, en guise de navette. Nous cherchons aussi à prendre contact avec des hôtels », poursuit Audrey Goudin. Le forfait spécial « Gares » participe aussi à l’idée de cibler les professionnels – mais pas que -, avec un trajet de 15 euros maximum, quoiqu’il arrive et depuis n’importe où (depuis Paris).

Nous avons effectué une simulation sur l’application mobile de Marcel, avec un départ du 16e arrondissement et une arrivée à la Gare de Lyon. Le prix affiché est bien de 15 euros. Notre seconde simulation consiste à comparer Cyclocab et Uber, en termes de coûts et de temps de trajet.

Voici les résultats pour une course entre l’avenue de Mozart (16e arrondissement) et Dausmenil (12e arrondissement) effectuée au milieu de la matinée :

Cyclocab : 32 euros, environ 1h de trajet ;

Uber : 30 euros, environ 32 minutes de trajet.

Cela a-t-il pour autant du sens de comparer deux courses aussi longues ? Pas vraiment – même si cela vous donne une belle idée de la chose tout de même -, car Cyclocab souhaite avant tout se positionner sur les petits trajets. Ses engins peuvent circuler sur les pistes cyclables, et ont donc un avantage considérable face aux voitures et les bouchons.

Des disponibilités encore « limitées »

Pour un trajet Concorde – Place de la Bastille par exemple, Cyclocab prend d’un coup d’un seul un avantage financier et temporel conséquent face à un trajet Uber :

Cyclocab : 16,22 euros, 22 minutes ;

Uber : 20 euros, 35 minutes.

Pour le moment, les Cyclocab de Marcel peuvent être réservés du lundi au vendredi, de 9h à 18h. Il suffit de se rendre sur l’application mobile et de valider un bon de commande d’une course pour la réserver avec un chauffeur du service.