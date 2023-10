Test du Momentum Voya E+ : un excellent vélo électrique fitness avec quelques défauts fâcheux

Avec la croissance du marché des vélos à assistance électrique et l’émergence de nouvelles clientèles, les marques doivent s’adapter. Chez Giant, l’un des leaders mondiaux, on proposait jusque-là des vélos urbains dérivés de modèles loisirs : Entour et Dailytour E+, tous deux inspirés de VTC électriques, et le Fastroad E+, un modèle dynamique haut de gamme.

Cependant, pour élargir son catalogue, le Taïwanais s’est tourné vers une autre marque : Momentum (à ne pas confondre avec la marque française Momentum Electric). Fondée il y a une dizaine d’années, notamment pour conquérir le marché américain, cette marque débarque maintenant en Europe et en France.

Initialement, le plan d’action se compose de deux modèles : un vélo cargo électrique allongé nommé Pakyak E+ et un autre plus léger, le Voya E+. Nous avons découvert ces deux modèles lors de l’arrivée des premiers exemplaires à Paris, et avons par la suite eu l’opportunité de tester le Voya E+ pendant plusieurs semaines. Voici notre essai.

Momentum Voya E Plus 2 Fiche technique

Modèle Momentum Voya E Plus 2 Vitesse max 25 km/h Puissance du moteur 250 watts Nombre d'assistances 3 Temps de recharge annoncé 204 min Batterie amovible Non Bluetooth Non GPS Non Écran Non Poids 18 kg Couleur Rouge, Bleu, Jaune, Gris Phares Non Feu arrière Non Fiche produit

Ce test a été réalisé à partir d’un modèle prêté par la marque.

Momentum Voya E Plus 2 Design : Un vélo « léger » qui puise partout

Existant depuis quelques années hors du Vieux Continent, le Momentum Voya E+ cible les amateurs de vélos de ville électriques épurés. Il emprunte son style aux vélos de course d’antan, avec un cadre très droit, un tube supérieur presque horizontal, mais associé à un cintre plat large de type VTT, mesurant 64 cm sur notre taille M (alors qu’un cintre course est également disponible dans la gamme US).

Ce mélange des genres s’inspire de la tendance observée depuis plus d’une dizaine d’années avec les fixies, bien que notre modèle soit équipé d’un dérailleur classique (une version à vitesse unique avec courroie est également disponible).

Au premier coup d’œil, le Voya E+ ne donne pas l’impression d’être un vélo électrique, grâce à sa fine barre diagonale qui abrite la batterie (non amovible). Il dégage une certaine élégance dans sa livrée bleu nuit, accentuée par une selle et des poignées brunes, tandis que le modèle rouge vif évoque davantage le sport.

Source : M.Lauraux pour Frandroid Source : M.Lauraux pour Frandroid Source : M.Lauraux pour Frandroid

L’intégration d’un moteur arrière dissimulé dans le moyeu rend l’assistance électrique presque imperceptible, d’autant plus que les câbles sont parfaitement intégrés et que l’écran est discrètement positionné sur le tube supérieur. Néanmoins, le cadre pourrait bénéficier de finitions plus soignées, avec une peinture qui semble fragile, des pédales de qualité moyenne (des alternatives plates sont proposées en option) et des soudures un peu trop visibles.

Cependant, astucieux choix de la part de Momentum : des fixations ont été ajoutées sur le cadre et la fourche, permettant d’attacher des porte-sacoches ou des bidons.

Un vélo électrique très dépouillé en équipements

Quant à l’équipement, Momentum respecte la philosophie du vélo simplifié : pas de garde-boue, ni porte-bagages de série, et on regrette l’absence d’une béquille. L’éclairage et ses catadioptres sont à installer soi-même avec des composants assez bas de gamme, tout comme la sonnette qui fait tache sur un vélo à plus de 2 000 euros.

On s’attendait à un poids très avantageux, mais au final, il s’établit tout de même à 18,1 kg, incluant sa batterie modeste. Néanmoins, le Momentum Voya E+ demeure dans la fourchette basse des VAE. Pesant moins de 20 kg, il est encore possible de le transporter dans un escalier ou de le porter sur l’épaule pour de courtes distances. Il semble que ce vélo électrique mise sur la rigidité de son aluminium, en supportant 138 kg (hors vélo).

Momentum Voya E Plus 2 Un petit écran simple mais efficace

Comme mentionné précédemment, le design épuré s’étend à la commande de l’assistance électrique. Plutôt qu’un écran traditionnel, nous trouvons un module situé sur le tube supérieur, près de la douille de direction. C’est élégant d’un point de vue esthétique, mais cela s’avère moins pratique en milieu urbain, car le cycliste doit détourner son regard de la route pour le consulter.

Simple au possible, la commande dispose d’un bouton unique pour allumer et éteindre le vélo, ainsi que pour changer le niveau d’assistance (une pression en mode manuel, et deux pour accéder au mode auto).

Mode off (musculaire) // Source : M.Lauraux pour Frandroid Mode Auto // Source : M.Lauraux pour Frandroid Source : M.Lauraux pour Frandroid

Deux petites jauges à cinq diodes montrent le niveau en cours, et le niveau de charge de la batterie. Il n’existe pas de connectivité Bluetooth pour consulter une vitesse, connaître un pourcentage plus précis ou encore consulter ses trajets réalisés sur une application dédiée. De ce fait, aucun système de sécurité (alarme, traceur GPS) n’est de la partie non plus.

Momentum Voya E Plus 2 Une conduite agile qui cache bien son jeu

La grande surprise de ce vélo électrique est son assistance beaucoup plus vive que sur le papier. Avec 25 Nm de couple, le moteur arrière Giant eDrive sur base Bafang ne nous promettait pas grand-chose de grandiose, mais c’est finalement sympathique à l’utilisation. Sur le plus haut des niveaux, 3 sur 3, on atteint rapidement les 25 km/h, surtout à l’aide de la transmission Shimano Deore.

Pour rappel, cette transmission est un système haut de gamme du fabricant japonais, permettant au Momentum Voya E+de passer les 10 vitesses avec rapidité et précision. La réactivité est au rendez-vous grâce à l’intégration d’un capteur de couple, qui ajuste l’assistance en fonction de la force exercée sur les pédales. Certes, ce système n’égale pas la réactivité des moteurs Bosch ou Yamaha, mais il offre une conduite fluide et agréable.

Bien sûr, le moteur montre ses limites lors des montées modérées, mais demeure étonnamment performant sur les segments les plus exigeants de mon trajet habituel. Il est nécessaire d’exercer une force conséquente sur les pédales pour maintenir la vitesse, car le capteur de couple devient progressivement plus résistant.

Néanmoins, en adoptant une cadence de pédalage élevée, il est possible de maintenir une vitesse de 25 km/h, là où même un Bafang de 80 Nm pourrait rencontrer des difficultés.

Un confort limité mais des freins efficaces

Le Momentum Voya E+ se révèle sportif dans son comportement : les moins téméraires pourraient bien abandonner face à une montée. Le mode Auto tempère quelque peu les performances, passant du mode 1 au 3 en fonction du terrain. Toutefois, on note que l’accès au mode 3 requiert une pression bien affirmée sur les pédales.

Heureusement grâce au dérailleur, on assouplit l’effort et l’on peut aussi jongler de rapports selon les dénivelés, et ne pas mouliner à haute vitesse. Les pointes à plus de 40 km/h ne sont pas rares, là où la version à courroie donne l’impression de pédaler dans la semoule après 20 km/h.

Source : M.Lauraux pour Frandroid Source : M.Lauraux pour Frandroid Source : M.Lauraux pour Frandroid Source : M.Lauraux pour Frandroid

Sportif, le vélo électrique taïwanais est joueur, grâce à son grand guidon et sa géométrie très légèrement typée VTT. Il en résulte une aisance particulière dans les virages et lors des slaloms entre les voitures. Les pneus, bien qu’assez fins (700x38C), n’offrent qu’un amortissement limité sur les routes. Son confort est donc assez basique, ce qui est cohérent pour un vélo conçu pour être léger et rigide. Cela ne conviendra néanmoins pas à tout le monde.

Nous avons toutefois réalisé de grands trajets, sans trop souffrir, car la position active soulage le poids sur la selle fine mais bien rembourrée. Pas d’inquiétude en matière de sécurité : les pneus disposent de rainures efficaces, assurant une bonne adhérence même sur chaussée humide. Quant aux freins hydrauliques Tektro HD-275, ils inspirent confiance. Si nous aurions aimé un peu plus de progressivité lors de l’activation du levier, leur capacité à stopper net est indéniable.

Momentum Voya E Plus 2 Autonomie correcte et charge très rapide

La seconde bonne surprise de ce vélo électrique est l’autonomie. Avec sa batterie intégrée au cadre de seulement 250 Wh de capacité, on grimaçait à l’idée d’amener ce Momentum Voya E+ faire un tour de Paris (40 km). Il n’était donc pas surprenant de terminer les 10 derniers kilomètres en mode musculaire, avec l’assistance réglée sur le niveau 3 (maximal), ce qui équivaut à une autonomie d’au moins 30 km avec une batterie pleinement chargée.

Cependant, en utilisant le mode Auto et en adoptant une conduite sportive sollicitant fréquemment le moteur, non seulement le tour de Paris a été réalisé, mais nous avons même approché les 45 kilomètres d’autonomie. C’est certes bien en deçà des 72 kilomètres théoriquement possibles en mode 1, mais c’est honorable pour une batterie de cette taille.

Par contre, petite alerte : nous avons noté une décharge systématique entre les utilisations (comme sur les Cowboy 4 à leurs débuts). Après une charge complète, nous avons constaté la disparition rapide d’un premier voyant dans les premières minutes d’utilisation, indiquant une charge inférieure à 80 %.

Lors d’une autre sortie, après avoir laissé le vélo inutilisé pendant une semaine, la batterie s’est totalement vidée en moins de 10 kilomètres. Bien que la marque considère cela comme un incident isolé, nous recommandons la prudence.

Une batterie avec une charge rapide

Bon point, cependant, la capacité réduite de la batterie est rapidement rechargée avec le chargeur Giant fourni. On apprécie particulièrement son format compact et original. Il ne chauffe pas malgré les hautes températures de ce début d’automne et propose un mode limitant la charge à 60 % pour préserver la durée de vie de la batterie.

Un plein est réalisé en environ 4 heures ou 2h30 pour récupérer entre 30 % et 80 %. C’est une estimation au doigt mouillé, on l’avoue, car les 5 voyants de la jauge ne permettent pas d’effectuer une vérification au pourcentage près. Toutefois, cette vitesse de recharge est suffisamment rapide pour reprendre la route en fin de journée. Seul bémol : il faut trouver une prise à proximité de votre vélo ou, à défaut, amener votre vélo près d’une prise, car la batterie n’est pas amovible.

Momentum Voya E Plus 2 Prix et disponibilité

Classique dans sa conception, le Momentum Voya E+ associe un moteur et une batterie modestes à une transmission haut de gamme, mais fait payer un peu cher ses charmes, à 2 200 euros de base.

On peut faire abstraction d’un écran ou d’une application pour la connectivité, mais pas de la béquille (20 euros) ni de l’éclairage optionnel avant et arrière (53,90 euros). Car si l’on veut une expérience urbaine en toutes saisons et pratique, il faut y ajouter en plus les garde-boue (68,50 euros) et le porte-bagages arrière à 129 euros.

La facture totale grimpe à 2 322 euros en version équipée. La version du Momentum Voya E+ destinée au vélotaf, avec son porte-bagages arrière, est proposée à 2 451 euros. Nous ne recommanderions toutefois pas d’ajouter l’un des porte-bagages avant, dont le coût avoisine les 100 euros.

Toutefois, on s’étonne de voir les deux versions à dérailleur et à courroie au même tarif. Enfin, deux coloris sont au choix (bleu nuit et rouge), ainsi que trois tailles S/M/L, mais en unique cadre fermé. Issu de la marque Giant, Momentum permet exclusivement la commande en ligne, tout en imposant la livraison de ses vélos électriques chez l’un de ses revendeurs partenaires.

Le SAV sera possible dans la cinquantaine de points en France, sachant que la garantie est classique de 2 ans hors pièces d’usure, et le cadre est garanti à vie.



au meilleur prix ? Où acheter Le Momentum Voya E Plus 2 au meilleur prix ?

Il n'y a pas d'offres pour le moment