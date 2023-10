Le constructeur Fiido a mis en ligne un deux-roues électrique prochainement lancé et répondant au nom de Titan. Sa particularité ? Un total de trois batteries et une autonomie théorique de 400 km.

Fiido est une marque chinoise de vélos électriques principalement connue pour ses modèles compacts et pliants. Nous avions d’ailleurs testé le Fiido D11 en 2020, pour un bilan correct mais pas non plus époustouflant. Ce constructeur semble désormais viser une autre catégorie de VAE, celui du vélo tout chemin taillé pour le trekking.

Son site français met en tout cas en exergue un tout nouveau modèle nommé Titan. En fond, une photo globale du cycle nous montre un engin imposant, aux pneus très larges et probablement au poids conséquent. Quelques premières informations publiées sur cette page sont fournies par le fabricant, afin de nous donner une idée de ce qu’il a dans le ventre.

Jusqu’à 400 km d’autonomie

Forcément, la triple batterie et l’autonomie annoncée sont les deux éléments qui nous interpellent le plus. En plus d’un premier accumulateur vraisemblablement intégré dans le cadre, deux autres batteries s’invitent dans deux supports spéciaux, fixés de part et d’autre de la roue arrière, dans la continuité des bases.

Ce faisant, ce Fiido Titan serait en mesure de parcourir jusqu’à 400 kilomètres, soit une valeur gargantuesque pour un vélo électrique. Évidemment, la marque ne précise pas avec quel mode d’assistance cet exploit est possible. Pour rappel, les entreprises aiment communiquer des rayons d’action généralement prometteurs et aguicheurs, mais calculés avec le mode 1.

Fiido évoque également un écran central faisant office d’ordinateur de bord, ainsi que des freins à disque hydrauliques à 4 pistons.

Un speedbike plutôt qu’un VAE ?

De son côté, le média eBike News ne parle pas ici de vélo électrique, mais de speedbike. Et ce en raison d’un moteur de 750 W capable de vous propulser à une vitesse de 45 km/h. Ce type d’engin appartient en effet à la famille des speedbikes, régies en France par la législation des cyclomoteurs (assurance obligatoire, casques et gants homologués, pistes cyclables interdites).

Sur son site, Fiido ne précise pas officiellement à quelle catégorie son engin appartient : celui des VAE, ou celui des speedbikes. On pense à croire que le constructeur mise sur la première option, tant les speedbikes ont du mal à se faire une place dans le paysage du cycle français.

Nous resterons à l’affût dès lors que Fiido en dévoilera davantage au sujet de ce prometteur Titan.