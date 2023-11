Oui, la fréquentation des pistes cyclables a augmenté, mais pas autant qu’on ne le pense

Mis en avant par Le Monde, la hausse de fréquentation des pistes cyclables à Paris est nette, mais a-t-elle vraiment doublé comme le clame le célèbre quotidien français ? Explications.

Si vous êtes Parisien ou de passage dans la Ville lumière, vous avez probablement remarqué le nombre croissant de vélos sur les pistes cyclables. Mais comment quantifier ? Le Monde a tenté de livrer un aperçu chiffré dans un récent article, avec le titre suivant : « À Paris, la fréquentation des pistes cyclables a doublé en un an ». C’est toutefois faux, ou du moins imprécis.

Une hausse de 100 % uniquement en heure de pointe

L’article déclare que cette fréquentation des pistes cyclables a doublé « aux heures de pointe. » C’est juste, comme le montre le graphique chiffré selon l’heure et les jours de la semaine. On y remarque +128 % sur le rush de fin de journée le lundi, ou +109 % le vendredi entre 8 et 9h.

Ici, cela ne concerne que le mois d’octobre 2023, en comparaison avec octobre 2022. Les cyclistes ont en effet profité d’une météo très favorable – si ce n’est estivale – les 15 premiers jours du mois favorisant la pratique du vélo, ainsi qu’à une augmentation des pistes cyclables et des infrastructures existences mieux aménagées.

Aussi, nous pouvons constater une hausse durant les heures de pointe lors des premiers mois de l’année, comme de bond de 81 % un mardi soir de mai ou de 113 % un jeudi matin de février, entre autres.

Des chiffres contestables ?

Ne regarder que les heures de pointe serait néanmoins trompeurs, car en réalité, la fréquentation des pistes cyclables à Paris n’a pas doublé en valeur absolue. On note déjà qu’en dehors des heures de pointe, l’écart est moins prononcé. Aussi, les week-ends montrent moins d’évolution spectaculaire.

Concernant la méthode, Le Monde annonce se baser sur 99 des 128 compteurs de Paris, grâce aux données Opendata fournies par la ville. Le quotidien n’a retenu que les 99 déjà installés en 2022, et précise que « quand certains capteurs cessaient de fournir des comptages en pleine nuit, ils étaient simplement sortis du calcul de la moyenne ».

Sur le site de la capitale, on note que la moyenne est de 96,09 passages par heure en octobre 2023, contre 88,32 en octobre 2022. Une évolution de seulement 8,8 %. Cela se confirme avec la valeur horaire et journalière sur ces périodes, qui est dans les mêmes proportions.

Une autre source, celle de Vélo & Territoires, avance une hausse de 11 % en un an, sur la période de janvier à octobre 2023. L’organisme se base sur 60 compteurs à Paris (excluant les anomalies de certains). La progression était de + 13 % sur janvier-avril, et de +12 % entre janvier et septembre. Octobre n’a donc pas apporté – a priori – d’explosion significative.

La fréquentation vélo évolue aussi dans les autres villes

Le même bulletin de fréquentation nous donne aussi pour enseignement que la hausse touche de nombreuses autres grandes villes : Toulouse (+10 %), Chambéry (+10 %) ou Nantes (+6 %). En revanche, elle baisserait à Lille (-6 %) ainsi qu’à Strasbourg (-1 %).

Là encore, les villes peuvent donner des chiffres contradictoires, où Bordeaux Métropole baisse de 2 % selon V&T. Or, selon la collectivité, il y aurait eu une hausse de 7,5 % sur la même période janvier-septembre 2023, sur « les compteurs permanents de Bordeaux Métropole ».