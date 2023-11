Quel éclairage choisir pour son vélo ? Cette association a testé 120 références, mais il y a un gros mais

La FUB a mis à jour son guide des essais d’éclairage vélos avant et arrière, pour les vélos électriques notamment, souvent abordables, mais parfois impossibles à retrouver en ligne.

En novembre, il fait désormais sombre voire nuit avant de partir au travail, ou au retour à la maison. A vélo, c’est une préoccupation notamment sur le domaine de la visibilité, où un bon éclairage est primordial. Or, certains vélos électriques (et musculaires) n’ont pas forcément un bon équipement de base. Ou bien il est nécessaire de remplacer le matériel après quelques années d’usure, ou une mauvaise chute.

Pourquoi l’éclairage vélo est important ?

Un chiffre flagrant vient pointer du doigt un besoin, puisque 57 % des cyclistes rouleraient sous-éclairés en ville de nuit, selon une enquête Prévention Routière/MMA de 2018. La raison se trouverait aussi dans la durée de vie faible de certaines lumières vélo aux plastiques non démontables, dont « les batteries lithium ont une durée de vie de 4 ans », selon Arnaud Sivert, Maître de conférence à l’IUT GEII de Soissons.

Pour s’y retrouver parmi les produits disponibles sur le marché, une association a testé de nombreuses références. C’est la FUB (Fédération des Usagers à Bicyclette) qui a créé une Commission éclairage en 2017, et qui met régulièrement à jour son guide – elle a effectué le même travail pour les meilleurs antivols. En cet automne 2023, plus de 120 modèles ont été essayés, sans aller vers des éclairages vélo onéreux ou intelligent.

La FUB les a notés sur les points principaux : facilité d’utilisation, caractéristiques de réglages du faisceau lumineux, indication d’autonomie, résistance aux intempéries, réparabilité.

Des références obscures

Alors, quels sont les meilleurs éclairages pour votre vélo (électrique) en 2023 ? Dans la liste de 22 produits testés en 2023, il faut d’abord séparer phare avant et feu arrière. Il faut ensuite distinguer ceux nécessitant un système électrique d’un VAE, et ceux à pile ou batterie interne.

Le produit n° 1 pour VAE serait un générique prenant le forme d’un grand phare rond façon moto, vendu sous la marque BHKC sur une « Market Place » : il offre 900 lumens pour seulement 20 euros. Il se place même meilleur éclairage depuis 2017. Problème : il est impossible de retrouver ce produit sur Internet.

En tous cas, nous avons compris qu’il s’agissait d’un modèle sur Amazon, dont nous n’avons même pas trouvé d’équivalent. Le n°2 est le Lezyne Macro Drive 1000 de 950 lumens, à 80 euros. Deux autres sont listés, bien moins notés.

Les meilleurs éclairages vélos avant et arrière

Avec une alimentation interne, le MagicShine MJ906 arrive second en 2023 : ce pack inclus un phare avant de 2 160 lumens (avec un très bon éclairage à 15 m) et un feu arrière, pour 137 euros. Un prix indicatif : on le trouve aujourd’hui entre 120 et 200 euros selon les revendeurs.

Il est important de savoir que ces éclairages nécessitent un câblage pour les relier à la batterie, ce qui est fixé sur le cadre. Cette solution n’est pas la plus esthétique ou pratique. En ce qui concerne le feu arrière, le Lupine Rotlight Max serait le meilleur choix de 2023, offrant 10 lumens et une autonomie de 6 heures, avec une recharge via USB, pour un prix de 82 euros.

Un autre constat intéressant concerne les tests effectués par la FUB sur les éclairages Decathlon ST, révélant que monter en gamme ne garantit pas nécessairement une plus grande efficacité. Par exemple, le phare ST 920 est bien le mieux noté (et serait le meilleur en termes de rapport qualité/prix – 29 euros – ainsi qu’en efficience).

Or il s’impose de peu devant le ticket d’entrée ST 110 (à piles), qui ferait mieux que les ST 500/540. De manière surprenante, la hiérarchie est totalement inversée pour les feux arrière, avec le ST 110 surpassant les autres modèles (également meilleur en rapport qualité/prix, à 8 euros), bien que les écarts de notes soient assez faibles.

Des éclairages vélos qui disparaissent rapidement d’Internet

Si l’on survole tous les tests antérieurs de la FUB, en faisait fi du « BHKC », le phare avant que l’on conseille serait le Wasafire XM-L2, actuellement autour de 15 euros, noté 3,5. Les deux propositions suivantes nous paraissent aussi un poil obscures : les « Bosmaa 18 W » et « YHTSport », auparavant écoulés sur Aliexpress et Amazon, mais impossibles à retrouver en 2023.

Les MagicShine semblent ainsi se positionner en vrai n° 2, avec le Soonfire FD38S, remplacé par le FD39 disponible sur Amazon à 39,99 euros.

Enfin, le meilleur feu arrière de vélo toutes années confondues est le Raypal RH 207 (4,39), hélas lui aussi indisponible. Privilégiez donc le 3W encore vendu autour de 7 euros et à l’excellente note (4,21). Plus chers, les Nitrider Omega 300 (50 euros) et MSC Cree XPE (30 euros) sont les seuls encore vendus en 2023 avec une note supérieure à 4.