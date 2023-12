Cervélo se lance dans le vélo électrique avec 4 modèles ultra légers et performants

Connu et reconnu pour ses vélos de route ultra performants, le fabricant Cervélo se lance dans l’électrique avec un modèle décliné en quatre versions, à la fois taillées pour la route et le gravel. Voici donc le Rouvida, dont la fiche technique de haute volée fait logiquement bondir la grille tarifaire.

Cervélo est l’une des marques parmi les plus réputées au monde dans l’univers du vélo de route. C’est d’ailleurs elle qui fournit l’équipe Jumbo-Visma, dont le coureur Jonas Vingegaard est sorti du vainqueur du Tour de France 2022 et 2023. Et lorsqu’un tel fabricant se lance dans le vélo électrique, cela fait forcément un peu de bruit.

Avec son Rouvida, Cervélo se positionne enfin sur le créneau du vélo de route électrique, mais aussi celui du gravel. Si ce modèle a été décliné en quatre versions aux caractéristiques différentes, il peut aussi « facilement » s’adapter à telle ou telle pratique grâce à de petits ajustements physiques.

Un moteur tout en légèreté

Cervélo explique sur son site officiel avoir conçu « des pattes interchangeables astucieuses qui modifient considérablement la géométrie du vélo, de sorte que le vélo de route ressemble à un vélo de route et le vélo de gravel à un vélo de gravel ». Cela permet de goûter à la maniabilité idéale pour un vélo de route d’un côté, et un gravel de l’autre.

La marque poursuit : « Lors du changement des inserts, une mise à jour du micrologiciel est également nécessaire, et ce service doit être effectué par votre revendeur Cervélo local », est-il écrit. Pour celles et ceux qui le souhaitent, switcher d’un vélo de route à un gravel semble donc possible grâce à ces changements précis.

Les quatre versions partagent forcément des éléments structurels communs, à commencer par le moteur Fazua Ride 60 dont le poids de 1,96 kg est une aubaine pour ce type cycle. Il revendique de plus un couple de 60 Nm, amplement suffisant pour vous assister sur des côtes, aux redémarrages et lors de reprises.

Comptez par ailleurs sur une batterie de 430 Wh. Forcément, l’autonomie va différer selon votre usage, le mode d’assistance utilisé et le poids de l’utilisateur. Lors d’un Paris – Dieppe effectué en 2 jours au guidon d’un vélo électrique, nous sommes parvenus à parcourir plus de 100 km durant la seconde étape sans que la batterie tombe en rade d’énergie. Et ce, en utilisant presque uniquement le mode d’assistance le plus faible.

Rien n’est laissé au hasard

Par ailleurs, « l’orientation verticale de la batterie a permis d’économiser 25 g de traînée aérodynamique en soufflerie et de respecter l’esthétique de notre design », détaille la marque, qui n’a rien laissé au hasard pour optimiser au mieux son modèle. De leur côté, les boutons de commande de l’assistance électrique sont situés sur les montants du guidon.

Que ce soit la version route ou gravel, le cadre est en carbone. Et ce afin de contenir le poids au maximum. Les trois versions les plus onéreuses optent même pour une fourche elle aussi en carbone, contre une simple fourche Rouvida pour le quatrième modèle.

Imaginé pour la route, le Rouvida Red XPLR AXS est le plus cher des quatre. Comme son nom l’indique, il s’appuie sur le meilleur groupe SRAM posible, avec un dérailleur SRAM Red XPLR AXS et un total de 12 vitesses. D’un poids phénoménalement léger de 12,38 kg, il opte pour des pneus Vittoria Corsa N.EXT de 28 pouces (30 mm de section), chaussés sur des roues en carbone Reserve 40|44, ainsi qu’un guidon Cervélo HB13 en carbone.

Le Rouvida Force XPLR AXS appartient quant à lui à la catégorie des gravels, avec un groupe SRAM également, mais un dérailleur Force XPLR AXS (toujours 12 vitesses). Son poids augmente légèrement, à savoir 13,25 kg, ce qui reste encore une fois très léger pour un électrique. Les pneus sont des WTB Vulpine TCS de section logiquement plus grande : 40 mm au total. Comptez aussi sur une tige de selle télescopique SRAM Reverb AXS.

Une transmission Shimano au menu

Taillé pour la route, le Rouvida Rival XPLR AXS baisse légèrement en gamme au niveau de son groupe SRAM : il s’agit ici de la version Rival, associée à un dérailleur Rival XPLR AXS toujours avec 12 vitesses au total. Le poids prend de la hauteur, 15,24 kg, mais les pneus sont exactement les mêmes que le Rouvida Red. Les roues diffèrent en revanche : il s’agit ici de Fulcrum Racing 600 DB.

Le quatrième et dernier modèle est quant à lui conçu pour le gravel. Le Cervélo Rouvida GRX opte pour une transmission plus abordable que les SRAM, à savoir un système Shimano GRX RX610. Bonne nouvelle : il utilise les mêmes pneus que son grand frère, sur une paire de roues Fulcrum Rapid Red 900.

Prix et disponibilité des modèles Rouvida

Sur son site officiel, Cervélo indique que les premiers modèles seront disponibles en magasin dans le courant du mois de janvier 2024. Ci-dessous, voici sa grille tarifaire complète :

Rouvida (Route) Red XPLR AXS : 12 499 euros ;

Rouvida (Gravel) Force XPLR AXS : 10 699 euros ;

Rouvida (Route) Rival XPLR AXS : 8299 euros ;

Rouvida (Gravel) GRX RX610 : 6799 euros.