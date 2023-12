Ce leader français des vélos électriques reconditionnés entre dans une nouvelle dimension

Avec une nouvelle levée de fonds de 30 millions de dollars récemment bouclée, Upway va pouvoir développer son activité outre-Atlantique. Le leader actuel des vélos électriques reconditionnés grandit à une vitesse phénoménale depuis sa création en juillet 2021.

Si vous vous intéressez de près aux vélos électriques, et plus spécifiquement aux VAE reconditionnés, alors vous avez forcément déjà entendu parler de Upway. Cette start-up lancée en juillet 2021 par Toussaint Wattinne et Stéphane Ficaja se développe à une vitesse phénoménale, tant en Europe qu’aux États-Unis.

C’est simple : en un poil plus de deux ans, le groupe a investi pas moins de cinq marchés, dont la France, l’Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et le Pays de l’Oncle Sam, à New York plus précisément. Elle dispose en tout de trois ateliers et entrepôts, à Gennevilliers, Berlin et New York.

Focus sur Los Angeles, entre autres

Cette fin d’année 2023 marque un nouveau tournant dans son histoire, puisque Upway a récemment levé en série B un montant de 30 millions de dollars. Soit un total de 60 millions de dollars après deux autres tours de table précédemment réalisés. Si les objectifs sont multiples, la priorité semble être l’agrandissement du site gennevillois.

En juin 2023, Frandroid avait eu l’opportunité d’échanger avec Toussaint Wattinne, mais aussi de visiter tout l’entrepôt francilien pour comprendre le processus de reconditionnement de la société. Déjà à l’époque, l’intéressé nous évoquait l’arrivée d’un second bâtiment dans l’optique de revoir et optimiser le flux opérationnel.

Ce qui est sûr, c’est que Upway va doubler la superficie de son entrepôt de Gennevilliers de 1000 à 2000 m2. En outre, la firme tricolore va investir « dans un nouvel entrepôt à Los Angeles en 2024 et accroître sa notoriété auprès des consommateurs ». En clair, elle cherche à creuser son trou outre-Atlantique pour devenir l’acteur incontournable de ce juteux marché.

De nouvelles embauches

Cette levée de fonds permettra enfin de renforcer les rangs de son équipe technique, « avec l’embauche à Paris de développeurs et de product managers (de 5 à 10 postes) », peut-on lire dans le communiqué de presse envoyé à la rédaction.

Pour rappel, le site d’Upway vous donne l’opportunité d’acheter un vélo électrique reconditionné à des prix très avantageux, mais aussi et surtout de vendre votre cycle si vous souhaitez vous en débarrassez. « En moyenne, le client récupère entre 1000 et 1500 euros », nous indiquait Toussaint Wattinne cet été.