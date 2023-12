Comment cet accessoire ultra pratique veut révolutionner le transport des vélos en voiture

Conçu par l’entreprise américaine Suweeka, le Lifter Rack cherche à révolutionner le domaine du porte-vélos pour voitures. Pour ce faire, il se dote d’un système de levage très pratique et d’une compacité intéressante une fois « plié ».

En Europe, l’une des marques références pour transporter ses vélos électriques ou musculaires en voiture n’est autre que l’entreprise suédoise Thule. Nous vous évoquions notamment le Thule Epos, ou encore la barre de toit bien pratique de l’Allemand Pender.

Nullement besoin de porter son vélo

Cette fois-ci, c’est du côté des États-Unis qu’il faut se tourner, et plus précisément de Suweeka et son Lifter Rack disponible en précommande, nous apprend Bike World News. Derrière ce projet, se cache un porte-vélos qui cherche à révolutionner son domaine.

Suweeka mise à la fond sur la praticité et le sans effort. Déjà en mettant à disposition son système Quick Connect, censé rendre ultra facile l’installation de la structure sur le support d’attelage. Il suffit ainsi de le « clipser » dedans, et le tour est joué.

Source : Suweeka Source : Suweeka Source : Suweeka

Ensuite, le Lifter Rack est capable de s’abaisser jusqu’au sol via un système électrique ou une manivelle manuelle incluse. En le positionnant ainsi, il est alors extrêmement facile d’y insérer son vélo électrique sans même devoir le porter. Un système de rail permet de caler sa monture sans se tromper.

Pour le maintenir, Suweeka fait appel à des sangles Rollercam, dont la faible friction permettrait de la serrer avec intensité, mais surtout avec le minimum d’effort. Là encore, ce système tente de rendre la manœuvre la plus facile possible, sans que l’utilisateur ne doive se tuer à la tâche.

Prix et disponibilité

Une fois arrivé à destination et vos vélos à terre, le Lifter Rack est en mesure de se replier sur lui-même pour gagner en compacité et praticité. Pour ce faire, une simple goupille de déverrouillage est à retirer, afin de soulever l’ensemble.

Le Lifter Rack peut accueillir jusqu’à deux plateaux maximum : chacun d’entre eux supporte 54 kilos, soit un seuil largement suffisant pour n’importe quel vélo électrique. Le porte-vélos doté de deux plateaux est livré avec quatre sangles Rollercam, pour la somme de 2599 dollars, contre 2099 dollars pour l’unique plateau (deux sangles Rollercam).

Le site officiel n’indique pas si l’Europe sera concernée par les livraisons.