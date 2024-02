Excellente nouvelle pour ce constructeur français de vélos électriques qui a frôlé la faillite

Entré en redressement judiciaire, le constructeur de vélos électriques Reine Bike a trouvé comme repreneur Arcade Cycles, son concepteur, assembleur et actionnaire. Une excellente nouvelle pour la jeune entreprise.

Fin 2023, Reine Bike faisait malheureusement partie des nombreux acteurs du vélo électrique n’ayant pu résister à un contexte défavorable. Avec seulement 500 exemplaires vendus de ses VAE haut de gamme, la société basée en banlieue nantaise était entrée en redressement judiciaire en novembre dernier.

Bonne nouvelle, Reine Bike a trouvé un repreneur. Et il n’est pas inconnu, puisque ce n’est autre qu’Arcade Cycles, son actionnaire et assembleur. « Une opération qui tombait sous le sens », nous a déclaré le fabricant. Il est aussi situé non loin à la Roche-Sur-Yon, site industriel important de la filière vélo française, que l’on avait visité récemment avec Gaya. Le plan de cession fut acté le 29 décembre dernier, et l’aventure de Reine Bike va donc se poursuivre.

Plus que partenaire, Arcade avait co-développé le vélo électrique au look néo-rétro, qui va ainsi poursuivre son aventure. Le site officiel Reine Bike semble ne pas avoir bougé depuis les déboires financiers, mais Arcade nous précise travailler sur la suite de la commercialisation et de la distribution.

Les vélos Reine de retour à la vente ?

Tout n’est donc pas encore prêt, mais l’activité va reprendre sous peu. Les commandes du vélo semblent pour le moment en pause, car en rupture de stock. Auparavant, le prix du Reine avait récemment chuté, à 3 190 euros en version connecté et 2 890 euros pour le modèle de base (contre 3 490 et 2 990 euros au lancement), avec même de grandes réductions fin 2023.