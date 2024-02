Vous n’avez probablement jamais vu un vélo électrique aussi technologique que celui-ci

Traditionnellement positionné sur les appareils électroniques (smartphone, tablette), Orbic se permet un petit écart en révélant un vélo électrique ultra technologique au Mobile World Congress (MWC) de Barcelone. Au menu : triple caméra, 5G, IA et détection de collision.

Au MWC de Barcelone, Orbic a présenté un vélo électrique pas comme les autres, nous apprend PR Newswire. Son deux-roues est en effet un concentré de technologies, où se mêlent une connectivité 5G, une triple caméra ou encore une alerte collision, le tout alimenté par une puce fournie par Qualcomm. Mais alors, à quoi sert tout cet attirail en question ?

Dans l’idée, Orbic veut faire de son VAE un engin sûr : à l’arrière, la caméra de 2 mégapixels est capable de comprendre l’environnement dans un angle de 140 degrés, pour surveiller le trafic et vous alerter via un signal sonore d’une collision soudaine. Ou plutôt, d’un élément qui se rapproche trop de votre train arrière.

Écran de 7 pouces

Le flux vidéo est directement diffusé, en direct, sur un écran de 7 pouces installé sur le guidon. Cette dalle délivre au passage d’autres informations de conduite, comme la vitesse, l’autonomie restante ou la distance parcourue. Orbic pousse même son idée encore plus loin, avec la possibilité de lancer des appels vidéo depuis l’écran.

Pour ce faire, une caméra de 8 mégapixels a été fixée à l’avant pour filmer votre ganache. Pas sûr que cette fonction soit la plus sécuritaire du vélo.

À l’avant, une troisième caméra cette fois-ci de 64 mégapixels fait office de dashcam pour filmer vos trajets ou autres aventures. L’Orbic termine en beauté avec une technologie un peu spéciale : il aurait la capacité de détecter si vous portez un casque de protection, et s’allumerait uniquement s’il en détecte un.

Un vélo électrique, vraiment ?

Précisons au passage que ce vélo électrique ne peut être homologué comme tel en Europe, eu égard à son moteur Bafang capable de vous propulser à une vitesse de 45 km/h. Par chez nous, cela s’appelle un speedbike, contraint de respecter de nombreuses règles spécifiques.

Par ailleurs, les énormes pneus fatbike le rangent définitivement dans la famille des fatbike. À ceci, faut-il ajouter une batterie amovible, une transmission à 9 vitesses, un porte-bagages arrière, une fourche suspendue pour toujours plus de confort et des freins à disque hydrauliques. Aucune précision sur le prix et la date de sortie n’a été révélée.