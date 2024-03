Vélo : cet antivol ultra pratique intègre la meilleure technologie contre les vols

L’entreprise allemande Haveltec a conçu une toute nouvelle génération d’antivol pour roue de vélo. En plus de la bloquer, il contient en son cœur une balise GPS qui permet de suivre à la trace sa monture en cas de vol.

Les balises GPS sont une arme redoutable pour retrouver son vélo électrique ou musculaire volé. Les taux de récupération dépassent même les 90 % chez certaines marques – Cowboy et Decathlon notamment -, preuve que ce type de dispositif est d’une excellente efficacité. À condition de bien le dissimuler auprès des personnes malveillantes.

La société allemande Haveltec a semble-t-il développé une solution particulièrement astucieuse : I Lock it Pro. Cet accessoire est un antivol pour roue. On le croise régulièrement sur des vélos électriques relativement onéreux, et permet mécaniquement de bloquer la roue. Impossible alors de faire avancer le vélo.

Alarme, notification et localisation en direct

De son côté, Haveltec va plus loin. Son produit est en fait connecté et propose plusieurs services avancés. Premièrement, l’antivol génère une alarme de 110 dB cas de déplacement suspect du vélo. Une notification est également envoyée à l’utilisateur via l’application I Lock it, laquelle permet de suivre en direct la localisation du cycle.

Pour ce faire, une balise GPS a été dissimulée à l’intérieur de l’antivol. Tout ce système est alimenté par une batterie lithium-ion de 1 200 mAh rechargeable en USB-C, et qui fournit une autonomie plus que généreuse de 7 mois. En cas de vol, vous avez de quoi voir venir.

Un suivi GPS gratuit pendant 2 ans

Le groupe d’outre-Rhin a même numérisé le système de déverrouillage de l’antivol : il suffit d’entrer un code depuis son smartphone pour le bloquer et le débloquer. Bonne nouvelle : si vous n’avez plus de batterie dans votre téléphone, la société a prévu une petite manette indépendante munie d’un bouton qui remplace alors votre smartphone.

En termes de coût, I Lock it Pro s’échange contre la coquette somme de 259 euros tout de même. Le suivi GPS est gratuit pendant 2 ans, précise eBike News, avant d’être facturé 2,90 euros par mois ensuite. Dans les faits, un tel achat peut être rentable et rassurant. Pour le moment, le produit est en rupture de stock sur le site.