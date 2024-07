Ce vélo électrique ultra léger réussit l’exploit de ne pas ressembler à un vélo électrique

Le Nordic Bikes Series 01 impressionne par sa légèreté : 13,5 kg. Surtout, la discrète intégration de son moteur et de sa batterie ne laisse absolument pas penser qu’il s’agit d’un vélo électrique. Et pourtant si.

Visuellement, les vélos électriques ont la fâcheuse tendance d’arborer des cadres imposants en raison de leur batterie qui y loge. D’autres, encore moins esthétiques, préfèrent accueillir leur accumulateur à l’arrière. Ce qui est sûr, c’est qu’un VAE est généralement trahi par ses composants : difficile, pour lui, de ne pas se faire passer pour un cycle électrifié.

D’autres parviennent au contraire à brouiller les pistes et à jouer avec notre perception visuelle des choses. C’est le cas du Nordic Bikes Series 01, récemment lancé en précommande par l’entreprise Nordic Bikes, fondée en 2022 par Lars Jensen et Pablo Rubio à Copenhague.

Un vrai travail de camouflage

Ce Series 01 a cette particularité de passer inaperçu malgré la famille à laquelle il appartient : celle des VAE. Pour ce faire, il dissimule à la perfection une petite batterie de 250 Wh dans le tube inférieur de son cadre. Sa faible capacité énergétique lui offre des dimensions réduites, et donc un aspect moins massif.

Le moteur Mahle X20 (55 Nm de couple) trouve quant à lui refuge au niveau du moyeu de la roue arrière, mais il bénéficie d’un certain camouflage entre le disque de frein et la cassette Shimano 105 (11-34), associée à un dérailleur Shimano GRX à 11 vitesses. À la rigueur, l’ordinateur de contrôle placé sur le tube supérieur est peut-être l’élément le plus explicite.

L’autre point fort du Series 01, c’est son poids : seulement 13,5 kg, alors même qu’il possède des garde-boue de série. Évidemment, la petite batterie et le moteur Mahle X20 (1,39 kg) jouent en sa faveur, tout comme sa fourche en carbone qui aide à alléger l’engin.

Un prix élitiste

Le reste de sa fiche technique n’est clairement pas en reste : capteur de couple, pneus Panaracer GravelKing de 28 pouces, poignées Brooks Cambium, selle Brooks Cambium C17, freins à disque hydrauliques Formula Cura, feu avant Supernova Mini 2 et feu arrière Supernova E3. Bref, c’est du lourd.

Évidemment, et sans surprise, ce projet plutôt bien ficelé a un coût : comptez 4998 euros, ce qui en fait un vélo électrique certes onéreux, mais clairement attrayant sur le papier.