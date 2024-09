N’utilisez plus ou n’achetez surtout pas ce casque vélo : il est dangereux pour vous, un rappel est en cours

Le casque vélo Limar Torino, vendu à environ 80 euros sur le marché, fait l’objet d’un rappel national en raison d’une non-conformité à la norme européenne EN 1078. En cause : une capacité d’absorption des chocs insuffisante.

Si vous lorgnez sur le casque vélo Limar Torino, ne l’achetez pas. Si vous en possédez un, ne l’utilisez plus. Cette protection individuelle pour cycliste fait en effet l’objet d’un rappel national en raison d’une non-conformité à la norme européenne EN 1078, peut-on lire sur l’avis de rappel du gouvernement du 2 septembre.

Une capacité d’absorption insuffisante

« La capacité d’absorption des chocs du casque est insuffisante. Par conséquent, l’utilisateur peut subir des blessures en cas d’impact », est-il écrit. Pour rappel, la norme EN 1078 est attribuée après une série de tests relative à la construction (dont le champ de vision), la capacité d’absorption des chocs, le système de rétention et le marquage.

Tous les distributeurs de la marque Limar, ainsi que les boutiques indépendantes, marketplace et points de vente physiques ont donc été sommés d’interrompre les ventes du casque. En effectuant quelques recherches sur Internet, plusieurs pages du produit n’existent d’ores et déjà plus. La réactivité est plutôt de mise.

Un remboursement est possible

Le gouvernement émet par ailleurs la liste des codes GTIN (Global Trade Identification Number) concernés par ce rappel :

GTIN 8055186669918

GTIN 8055186669925

GTIN 8055186669932

GTIN 8055186669949

GTIN 8055186669956

GTIN 8055186669963

GTIN 8055186669970

GTIN 8055186669987

L’avis de rappel vous conseille vivement de ne plus utiliser ce produit. Surtout, il est mentionné qu’un remboursement est possible.