Un sac à dos pour cycliste étonnant, les usines automobiles dans le dur et une voiture électrique Renault inédite – L’actu Survoltés de la semaine

La semaine du 16 septembre 2024 a été marquée par plusieurs actualités marquantes dans le domaine de la voiture électrique et du vélo électrique : un sac à dos rempli d’air pour cycliste a été lancé en Kickstarter, les sites industriels automobiles européens connaissent une période délicate et Renault dégaine une voiture électrique qui fonctionne à l’essence.

Source : RAF

Le Pioneering Bike Backpack, c’est quoi ?

Le Pioneering Bike Backpack, financé via Kickstarter, vise à améliorer les performances des cyclistes en réduisant la traînée de l’air. Il sert également d’airbag pour protéger en cas de chute. Cependant, des doutes subsistent quant à son efficacité, notamment face aux vents latéraux et l’absence de tests en soufflerie.

Les usines automobiles européennes dans le dur

Un tiers des usines automobiles européennes tourneraient au ralenti en raison de la baisse de la demande en voitures électriques. La suppression des aides à l’achat et les erreurs stratégiques des constructeurs aggravent cette situation, menaçant des milliers d’emplois et provoquant la fermeture prochaine de certains sites. Les constructeurs, comme Volkswagen et Renault, doivent adapter leurs stratégies pour traverser cette crise.

Une étonnante voiture électrique Renault

Renault et Geely, via leur joint-venture Horse, préparent une voiture électrique à prolongateur d’autonomie utilisant de l’essence. Destinée aux marchés émergents comme le Brésil, cette technologie réduit la consommation de carburant tout en offrant plus de 1000 km d’autonomie. Ce modèle, baptisé Lecar 459 Hybrid, combine moteur essence et générateur électrique, un concept similaire au système e-Power de Nissan, mais n’est pas destiné au marché européen.