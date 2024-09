Mais à quoi peut bien servir ce sac à dos rempli d’air destiné aux cyclistes ?

Lancé dans le cadre d’une campagne Kickstarter, le Pioneering Bike Backpack est un sac à dos rempli d’air conçu pour réduire la traînée du cycliste, et ainsi améliorer ses performances. Mais l’absence de données de soufflerie nous rend plus sceptiques qu’enthousiastes.

Source : RAF

En voilà un drôle de sac à dos. Conçu par une société répondant au nom de RAF, le Pioneering Bike Backpack a été imaginé par un parapentiste professionnel qui fait appel à une campagne de financement participatif sur Kickstarter pour lancer son projet, nous apprend le média spécialisé Road.cc.

L’idée derrière ce produit est simple : réduire la traînée du cycliste et améliorer sa sécurité. « En réduisant considérablement la traînée de l’air, vous fendrez le vent sans effort, vous propulsant ainsi vers votre meilleur niveau personnel en toute simplicité », est-il écrit sur la page officielle de la campagne.

Deux grandes problématiques

Réduire sa traînée permet en effet de rouler plus vite et plus efficacement à travers l’air. En outre, une protection sous forme d’airbag serait aussi de la partie pour mieux protéger le cycliste en cas de chute. Ce sac à dos revendique un poids de 299 grammes, pour les mensurations suivantes : 95 x 35 x 65 cm.

Source : RAF

Road.cc pointe du doigt deux problématiques qui, à nos yeux, sont très importantes à mettre en exergue. La première concerne les vents latéraux : comment se comporte le Pioneering Bike Backpack en cas de puissantes rafales latérales ? Sa taille laisse légitimement penser qu’il déséquilibrerait fortement le cycliste, le faisant ainsi perdre en performances.

Aucune donnée en soufflerie

La deuxième problématique repose sur l’absence totale de données en soufflerie et de mesures de performances. RAF débarque avec un concept, mais n’assure pas ses arrières avec des éléments scientifiques ou empiriques qui pourraient séduire les investisseurs. Forcément, cela pourrait refroidir un peu.

Sans données objectives et précises, il est ainsi difficile de mesurer la quantité de performance gagnée grâce au sac au dos. Pour le moment, aucun prix n’a été communiqué par la marque, qui souhaite néanmoins lancer la production de son Pioneering Bike Backpack dès novembre, pour des livraisons le mois suivant.