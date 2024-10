Ces nouveaux vélos électriques néo-rétro sont très british, très beaux et très chers

Les Pashley Pathfinder E et XE forment un duo de vélo électrique vintage qui arrive à dissimuler leur véritable nature, le tout avec un style soigné, sans toutefois lésiner sur le prix.

Source : Pashley Cycles

Pasley Cycles est un constructeur de bicyclettes historiques en Angleterre, presque centenaire (1926). Jusqu’alors, ce fabricant se focalisait sur le cycle mécanique, mais il dévoile pour la première fois des vélos électriques, nous indique ebiketips.

Une belle recette vintage pour les vélos Pashley

Voici donc les Pashley Pathfinder E et Pathfinder XE, un duo élégant. Le Pathfinder E est le plus citadin, décliné en deux cadres bas et haut. Le Pathfinder XE est une sorte de VTT à l’ancienne, totalement rigide, avec un cadre Reynolds et des pneus crantés Schwalbe Smart Sam.

Malgré leur allure vintage, ce sont bien des vélos électriques. Tous deux intègrent le nouveau moteur arrière Mahle X30 (45 Nm de couple), bien caché derrière la transmission à dérailleur Shimano Cues 11 vitesses. Cette dernière est parfaite pour le XE, moins pour le E ne pouvant recourir à du Nexus ou Alfine.

Source : Pashley Cycles Source : Pashley Cycles Source : Pashley Cycles Source : Pashley Cycles Source : Pashley Cycles

Le tube diagonal est fin au possible. Un choix stylistique, qui explique cependant pourquoi la batterie plafonne à une capacité de 250 Wh et le fait qu’elle soit inamovible. Il ne faudra pas attendre plus de 50 km en mode maximal, mais un prolongateur de 160 Wh est possible en option.

Pas de bruit pour beaucoup (d‘argent)

Le Pashley Pathfinder est complété par des pièces imprimées en 3D, des freins à disque hydrauliques Shimano MT201, des selle/poignées Brooks, et une fourche en carbone pour alléger l’ensemble. Résultat, le XE ne pèse que 17 kg, tandis que son comparse citadin affiche 17,8 kg avec ses garde-boue (couleur cadre), son porte-sacoche arrière, son éclairage et sa béquille.

La version VTT rigide Pathfinder XE. // Source : Pashley Cycles

Raffinés et néo-rétro, les Pashley Pathfinder sont fabriqués dans l’usine de Stratford-upon-Avon (Angleterre), la ville de Shakespeare. Par contre, on ne fait pas des « Hamlet sans casser des euros », car le prix est très élevé : 4 418,95 euros ! Et il faut y inclure les 120 euros de frais de port si vous comptez l’importer en France. À ce tarif, le VAE anglais trouve pour rival l’Allemand Schindelhauer Emilia ou l’on peut viser le plus abordable Voltaire Legendre pour rester dans le vintage.