12,35 milliards de dollars fin 2024 : on comprend pourquoi cette grande plateforme de vente de vélos s’attaque aux composants

La plateforme Buycycle, spécialisée dans la vente de vélos sportifs entre particuliers, inaugure un tout nouveau service : celui des composants vélo, dont la valeur mondiale devrait atteindre les 12,35 milliards de dollars d’ici fin 2024.

Source : Buycycle

Un nouveau chapitre s’ouvre pour Buycycle. Cette plateforme, qui s’est spécialisée dans la vente de vélos sportifs (VTT, route, gravel, mécanique et électrique) entre particuliers, s’attaque à une toute nouvelle catégorie de produits : celle des composants de vélo, apprend-on dans un post publié sur LinkedIn.

Une manne financière gargantuesque

« Cette décision stratégique est importante, car les pièces de vélo représentent une opportunité de revenus majeure pour nous », débute la marque. « Une étude récente montre que le marché mondial des composants de vélo devrait atteindre 12,35 milliards de dollars d’ici la fin de 2024 et presque doubler pour atteindre 23,7 milliards de dollars d’ici 2034 ».

Autant dire que la manne financière propre aux composants a de quoi donner envie de se positionner dessus. Lancée simultanément en Europe et aux États-Unis, cette nouvelle brique de Buycycle est d’ores et déjà disponible sur le site officiel. Fourche, transmission, frein, pneus, roues, cockpit, selle, il y en a pour tout le monde et tous les goûts.

Un système d’achat et de vente qui rassure

Selon le média italien Bike for Trade, les composants vendus sur Buycycle bénéficient eux aussi d’une couverture fournie par la plateforme : en cas de dommage durant le transport, ou bien d’une trop grande différence entre l’annonce et le produit reçu, et bien l’acheteur sera remboursé – le retour du produit est aussi pris en charge.