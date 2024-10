Fatbike et biporteur à la fois : ce vélo électrique casse les codes et semble unique en son genre

L’entreprise néerlandaise Stoer Bikes va présenter un tout nouveau vélo électrique à l’occasion de l’International Cargo Bike Festival, organsié à Utrecht les 25 et 26 octobre. Son nom ? Le Stoer CargoX, qui mélange les codes du vélo cargo et du fatbike.

Source : Stoer Bikes

Un fatbike ? Un biporteur ? Les deux à la fois mesdames et messieurs. Le constructeur néerlandais Stoer Bikes reçoit en ce moment même un certain écho médiatique chez nos voisins néerlandais, comme nous pouvons le lire dans les colonnes de Bright et Nieuwsfiets.

La firme batave va en effet exhiber sa toute dernière création électrique à l’International Cargo Bike Festival, organisé du 25 au 26 octobre à Utrecht. Nommé Stoer CargoX, ce vélo reprend certains codes des fatbikes et des vélo cargo biporteurs.

Jusqu’à 4 enfants à l’avant

Évidemment, comment passer à côté de ses énormes pneus, la caractéristique phare des fatbikes électriques d’aujourd’hui. Cela offre une bonne adhérence au sol et une stabilité améliorée, au détriment d’un rendement forcément plus faible. La selle allongée fait aussi partie des particularités que l’on peut retrouver sur un fatbike.

Source : Stoer Bikes

D’un autre côté, le train avant du vélo épouse à 100 % celui d’un biporteur, avec une caisse de chargement capable de transporter jusqu’à 4 enfants, peut-on lire. À l’heure d’écrire ces lignes, on ne connaît malheureusement pas la capacité de chargement total de l’engin, ni ses dimensions et son poids.

Couple généreux

À peine connaît-on son moteur, le système Bafang H720 de 250 W et d’un généreux couple de 92 Nm en l’occurrence, associé à une transmission automatique à deux vitesses et un capteur de couple. De quoi offrir un comportement électrique relativement naturel et tout en maîtrise. Clignotants, feux stop et écran étanche de 4 pouces complètent la fiche technique.

Les informations à son sujet restent encore assez maigres à ce jour. Mais le plus important a tout de même filtré : le prix, de 5495 euros tout de même. Soit un tarif somme toute classique pour un biporteur électrique qui pourra être commandé à partir du 24 novembre.