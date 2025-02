Faites attention à ces deux batteries pour vélo électrique : elles comportent un risque d’incendie

Deux batteries pour vélo électrique sont récemment apparues sur le site rappel.conso.gouv. Toutes deux souffrent d’un risque d’incendie relatif à leur capteur de température. Il est conseillé de ne plus les utiliser.

Chez Frandroid, nous vous conseillons de vous tourner systématiquement vers des vélos électriques dont le moteur et la batterie proviennent d’équipementiers fiables et réputés (Bosch, Shimano, Panasonic, Bafang, Brose, etc.). Se rabattre sur des composants dits « no name », c’est prendre le risque de ne jamais pouvoir les réparer chez un vélociste en cas de pépin.

Deux batteries sont rappelées

Pire : parfois, les normes ne sont pas toujours respectées. Ou bien certaines anomalies peuvent d’u coup d’un seul pointer le bout de leur nez. Et dans ce cas, la case « rappel » est inéluctable. C’est d’ailleurs ce qui est récemment arrivé à deux batteries pour VAE, si l’on se fie à la page rappel.conso.gouv.

La première se nomme « KD EUROPE S039-A 36V14.4Ah », accompagnée de son chargeur « XQH-420S020 ». Le tout a été distribué par Monspad Paris. Cet accumulateur est non conforme en raison de l’absence d’un capteur de température. « Il y a risque d’incendie si la batterie est chargée à une température ambiante de plus de 65 °C et en dessous de -7 °C », est-il précisé.

Les lots concernés ont été commercialisés entre le 30 janvier 2024 et le 31 juillet 2024, soit 7 mois au total. La date de fin de procédure de rappel est fixée au 18 mai prochain.

Encore un défaut lié au capteur de température

La seconde batterie porte le nom de « LIFT MTB 36v », dans ses versions 250 Wh, 300 Wh, 400 Wh et 600 Wh. Là aussi, un risque d’incendie est présent en raison d’un défaut de calibration du capteur de température. Les modèles touchés ont été commercialisés entre le 1er mars 2024 et le 7 décembre 2024. La date de fin de procédure, elle, est prévue le 6 mai.