Intermarché va proposer la recharge rapide la moins chère de France, mais il y a un hic

Le groupement Les Mousquetaires, qui possède notamment Intermarché s'associe à l'opérateur NW afin de proposer des bornes de recharge rapide sur les parkings de ses magasins. Celles-ci afficheront un prix défiant toute concurrence, avec un kWh à 0,30 euro. De quoi faire trembler Lidl...

La recharge des voitures électriques est encore un sujet de taille, notamment pour les détracteurs de ces dernières. Mais les potentiels clients sont également encore un peu effrayés, ayant peur de ne pas trouver de borne et de manquer d’autonomie. Mais outre leur disponibilité, qui est de plus en plus grande, le prix de la recharge inquiète encore. Notamment avec la hausse du coût de l’électricité, qui va encore passer un cap dès le mois d’août.

Un prix très bas

Heureusement, de nombreux opérateurs sont présents sur le territoire et affichent des tarifs relativement abordables. Si Ionity reste encore cher, avec un kWh à 0,69 euro, Electra facture seulement 0,44 euro du kWh pour ses bornes de 300 kW. Mais Lidl fait encore plus fort, avec un prix de 0,40 euro pour une puissance de 360 kW. Un record sur le marché français.

Mais cela pourrait ne pas durer éternellement, car un autre concurrent de taille veut aussi sa part du gâteau. Il s’agit d’Intermarché, qui souhaite également proposer des bornes de recharge rapide à ses clients. Une bonne nouvelle, alors que le nombre de points de charge a déjà dépassé les 100 000 en France depuis le mois de mai dernier.

Le groupement Les Mousquetaires, maison-mère de l’enseigne ainsi que Netto, Bricorama ou encore Rapid Pare-Brise ne se lance cependant pas seul dans l’aventure. En effet, il a décidé de s’associer à l’entreprise NW, un opérateur de bornes de recharge indépendant fondé en 2007 et présent en Europe et aux États-Unis.

Dans un communiqué, l’entreprise donne quelques détails sur ce partenariat, qui vise l’installation de bornes de recharge au sein de toutes les enseignes du groupe français. Et bonne nouvelles, celles-ci devraient être les moins chères du marché, puisque NW annonce un tarif défiant toute concurrence affiché à 0,30 euro du kWh. C’est donc dix centimes de moins que Lidl.

Mise en service en 2024

Autant dire que cette annonce est très prometteuse, alors que le gouvernement prévoit de supprimer le bouclier tarifaire dès l’année prochaine. Pour mémoire, un « amortisseur électricité » avait également été mis en place sur les bornes de recharge, et il n’est pas exclu que ce dernier disparaisse aussi au cours des prochains mois. Ce dernier vise à réguler les tarifs des différents opérateurs afin d’éviter les tarifs abusifs.

Mais attention, car si NW promet que la charge chez Intermarché sera la moins chère de France, cette information doit être nuancée. En effet, le communiqué de l’entreprise ne précise pas la puissance qui sera délivrée par les bornes. Si celle-ci est inférieure aux 360 kW de Lidl, ce dernier sera toujours le plus compétitif.

S’il faudra encore patienter avant d’en savoir plus, NW précise que les bornes seront fournies par sa filiale IECharge. Comme nous le précisions dans un précédent article, chaque station délivre jusqu’à 500 kW, une puissance divisée entre les quatre bornes disponibles. Si elles sont toutes utilisées, celle-ci ne dépasse donc pas les 125 kW. Sinon, la puissance maximale est de 160 kW par borne.

Il faudra faire preuve d’encore un peu de patience pour le savoir. En effet, les premières stations seront installées dès cet été dans une centaine de points de vente, tandis que la mise en service est prévue au cours de l’année prochaine. Ces bornes sont reliées à une unité de stockage, ce qui leur permet d’être moins dépendantes du réseau électrique public, comme ce sera le cas pour les futurs Superchargeurs V4 de Tesla par exemple.

