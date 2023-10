La Tesla Roadster n’est toujours pas là, cette rivale chinoise prend sa place avec la manière

Avec ses 1240 chevaux, l’hypercar chinoise Hyperion SSR a de quoi rivaliser avec la Rimac Nevera. Car ça y est, les premières livraisons ont lieu. Quand la Tesla Roadster tient elle plutôt du mythe.

La bataille des hypercars électriques aura sûrement lieu. Un jour. Comme ça a été le cas chez les véhicules thermiques pendant des décennies avec une véritable course à la puissance et à la performance. Oui, sauf que pour le moment l’une des stars, la Tesla Roadster (de deuxième génération), manque toujours à l’appel.

Présentée en 2017, censée arriver en 2020, elle est depuis reportée inlassablement. Aux dernières nouvelles, elle arriverait en 2024. D’ailleurs, si ça peut rassurer ceux qui désespèrent de la voir un jour sur la route, elle est toujours réservable sur le configurateur Tesla. On se raccroche à ce qu’on peut.

N’empêche que pendant ce temps là, la voie est libre pour des acteurs que l’on attend un peu moins. Du moins de notre côté de la planète. Car sur son territoire, en Chine, GAC est l’un des plus gros vendeurs d’automobiles, et possède plusieurs marques dont Aio et sa Hyper SSR de plus de 1000 chevaux qui arrive sur la route dans l’Empire du Milieu. Et ses performances n’ont rien à envier à l’arlésienne américaine.

100 km/h en moins de 2 secondes

SSR. Trois lettres pour un acronyme qui se passe de traduction : Super, Sport, Race. Tout un programme ! Et effectivement, il suffit de se pencher sur la fiche technique et les chiffres de performances pour voir qu’il ne se fait actuellement pas grand-chose de plus rapide sur la planète.

Les trois moteurs de la Hyper SSR délivrent en effet pas moins de 1224 chevaux (900 kW), pour un couple annoncé à 12 000 Nm. De quoi afficher un 0 à 100 km/h en 2,3 secondes. Enfin ça, c’est pour la variante de « base », parce que les deux versions les plus performantes descendent en dessous des deux secondes. 1,9 seconde pour atteindre 100 km/h.

Même la future Tesla Roadster est battue puisqu’elle annonce un 0 à 100 km/h en « seulement » 2,1 secondes. Exactement comme la Tesla Model S Plaid que l’on croise déjà sur nos routes.

Et pour enfoncer encore un peu plus le clou, ce ne sont pas les seuls chiffres de l’Ain Hyper SSR à faire pâlir plus d’une concurrente, puisque la vitesse de recharge est annoncée à 480 kW grâce à une technologie 900 volts.

Un prix défiant toute concurrence

Évidemment, pour afficher de telles performances, il faut y mettre le prix. Et cette Hyper SSR n’est pas donnée. Toutes proportions gardées cependant. La SSR standard est en effet proposée à 1,286 million de yuans, soit l’équivalent au taux de change actuel de 166 568 euros. Voici les prix des différentes versions :

SSR : 1 286 000 yuans/166 568 euros ;

SSR Sprint : 1 386 000 yuans/179 487 euros ;

SSR Ultimate : 1 686 000 yuans/218 338 euros.

Ceci dit, il suffit d’aller voir du côté des hypercars électriques qui proposent des prestations proches de celles de la Hyper SSR pour se rendre compte que cette dernière ne fait pas payer cher ses prestations. Comptez 2 millions d’euros pour vous offrir une Pininfarina Battista de 1900 chevaux dont le 0 à 100 km/h est réalisé en aussi peu de temps que l’Hyper SSR. Quant à la Rimac Nevera, c’est sensiblement le même prix que la Battista, et la même performance sur l’exercice du 100 km/h départ arrêté.

Reste que la Tesla Roadster est bien la moins chère : 44 000 euros. Du moins c’est ce que vous aurez à payer dans les 10 jours si vous passez commande. Mais le prix final n’est pas si éloigné de l’hypercar chinoise puisqu’il est de 172 000 euros.

Aion, une marque à surveiller

Si pour le moment, Aion n’a pas vocation à arriver sur notre marché européen comme d’autres constructeurs chinois (MG, NIO, BYD, Xpeng…), la marque propose d’autres modèles haut de gamme plutôt intéressants. À l’instar de cette berline Hyper GT que nous vous avions présentée il y a quelques mois, avec ses portières en élytre à l’avant et qui présente l’une des carrosseries les plus aérodynamiques du monde (Cx de 0,19).

Une rivale toute désignée pour la Tesla Model 3, tandis que le Model Y lui se confrontera à l’Ain Hyper HT, un SUV présenté en septembre dernier.