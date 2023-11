Pourquoi cette technologie centenaire menace sérieusement le prix des voitures électriques

Alors que les voitures électriques ne seraient pas totalement compatibles avec la « vieille » radio AM (les grandes ondes), une solution pourrait être trouvée pour résoudre ce problème. Le souci, c'est que celle-ci coûterait plusieurs milliards aux constructeurs, qui pourraient le répercuter dans le prix de leurs véhicules.

Aujourd’hui, les voitures sont bardées de technologies afin d’offrir confort et connectivité aux conducteurs. On pense bien sûr à Apple CarPlay et Android Auto, sans parler de l’intelligence artificielle comme ChatGPT, désormais disponible depuis peu sur les modèle de la marque DS et qui arrivera aussi chez General Motors.

La technologie de la discorde

Les temps changent et l’automobile évolue, parfois de manière imperceptible. En effet, de plus en plus de constructeurs ont décidé de supprimer la radio AM de leurs véhicules, sans communiquer là-dessus. Et pour cause, cette technologie est de moins en moins utilisée, au profit de la radio FM et DAB. C’est par exemple le cas de BMW, Tesla ou encore Volvo, entre autres, qui ont tous décidé d’abandonner cette fonctionnalité, aussi connue sous le nom de grandes ondes.

Ce sera également bientôt le cas de Ford, Mazda ou encore Volkswagen et Rivian. Mais quelle est la raison de ce désamour ? En fait, il faut savoir que cette technologie ne serait pas compatible avec les voitures électriques, qui créent des interférences électromagnétiques avec les ondes AM. Celles-ci sont captées par la radio, qui ne peut donc plus fonctionner correctement.

Ce qui explique pourquoi les constructeurs préfèrent s’en passer. Sauf que cela pose un souci, notamment aux États-Unis, puisque les autorités utilisent encore ces ondes pour diffuser des messages d’alerte en cas d’urgence. Et le problème est tel qu’un sénateur avait écrit un courrier demandant aux constructeurs de ne pas supprimer cette technologie. Un message notamment entendu par Nissan, Kia ou encore Honda.

De son côté, le congrès américain prévoit de contraindre les marques à continuer d’utiliser la radio AM dans leurs voitures. À première vue, cela ne semble pas être très important, et on se dit qu’il leur suffit de conserver cette technologie pour que tout le monde soit content. D’autant plus que ce souci ne concerne pas tous les pays du monde, à commencer par la France.

Un coût très élevé

Sauf que pour pouvoir continuer à proposer la radio AM dans leurs voitures électriques, les constructeurs font devoir mettre la main au portefeuille. C’est en tout cas ce qu’explique un rapport émanant du Center for Automotive Research. Ce dernier souligne que la seule solution pour continuer à recevoir les ondes AM sera de supprimer les interférences, ou tout du moins de les réduire. Et cela n’est pas si simple que cela, même si plusieurs solutions peuvent être envisagées.

Il sera par exemple possible de concevoir des câbles mieux isolés, ou d’implanter des dispositifs pour filtrer les interférences. Les chercheurs expliquent qu’il est également envisageable de mettre au point un système similaire à la technologie utilisée dans les casques réducteurs de bruits, qui font appel à la technique de noise-cancellation. Enfin, l’une des solutions serait de modifier l’implantation des divers composants de la voiture.

Dans tous les cas, ces techniques ne sont pas évidentes à mettre en place, et surtout, elles coûtent très cher. En effet, cela représenterait une dépense d’environ 3,8 milliards de dollars pour les constructeurs sur les sept prochaines années. Et cela sans forcément que l’efficacité soit maximale, puisqu’il ne serait pas possible de supprimer l’intégralité des interférences. D’autant plus que ces solutions ajouteraient du poids supplémentaires aux véhicules.

Le rapport explique que selon l’un des constructeurs interrogés par les chercheurs, des câbles plus isolants coûteraient entre 35 et 50 dollars par voiture. Les techniques de filtrage représenteraient quant à elles entre 15 et 20 dollars par véhicule. Il s’agit là de coût, auxquels il faut ajouter la marge du constructeur et les différentes taxes. Et cela pourrait se répercuter dans le prix payé par les clients, même s’il pourrait être compensé par la chute du cours du lithium.