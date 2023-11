L’autonomie de cette voiture électrique ultra-abordable augmente drastiquement

Dévoilée au début du mois de novembre, la nouvelle voiture électrique Wuling Hongguang Mini EV Macaron dévoile de nouvelles informations à son sujet. La citadine électrique ultra-abordable fait évoluer sa motorisation et son autonomie, pour un prix défiant toute concurrence.

Si vous n’avez jamais entendu parler de Wuling, retenez bien ce nom ! Il s’agit d’une marque chinoise créé en 1982 mais sous un autre nom, avant de prendre son appellation actuelle en 2007 seulement. Uniquement vendue en Chine, elle est également présente en Europe via un importateur qui commercialise chez nous la Hongguang Mini EV sous le nom de Freze Nikrob.

Une nouvelle version

Un temps devenue la voiture électrique la plus vendue au monde, devant la Tesla Model 3, la citadine se décline aujourd’hui dans une toute nouvelle version plus haut de gamme. Cette dernière porte le nom de Macaron et fut officiellement dévoilée au début du mois de novembre. Mais à ce moment-là, le constructeur, qui appartient au groupe SGMW (SAIC-GM-Wuling) n’avait pas été très loquace au sujet de sa nouvelle création.

Mais voilà qu’on en sait déjà un peu plus, via sa page Weibo. En effet, l’adorable petite auto a été officiellement lancée le 14 novembre et est en fait le fruit d’une collaboration entre SGMW et la franchise SmileyWorld. D’où son style coloré, puisque cinq teintes pastel sont proposées. Longue de 3,06 mètres pour 1,61 mètre de large et 1,49 mètre de haut, la citadine se veut plutôt bien équipée comme l’indique le site Car News China.

Et pour cause, elle se dote d’un écran tactile de 8 pouces, associé à un combiné d’instrumentation numérique dont la diagonale n’a pas été dévoilée. La voiture est également livrée de série avec trois prises USB ainsi qu’un système audio avec deux haut-parleurs. Au total, quatre personnes peuvent prendre place à bord, tandis que les sièges arrière peuvent être rabattus. Le coffre affiche un volume de 734 litres (avec les sièges arrière rabattus) permettant de loger jusqu’à quatre valises.

Cependant, l’habitabilité ne devrait pas être le point fort de la citadine, avec son empattement de seulement 2,01 mètres de long. Mais il se dit également que pas moins de 15 espaces de rangement seront disponibles dans le poste de conduite. Par ailleurs, la console centrale a été retravaillée pour faciliter l’accès à la commande rotative pour sélectionner le mode de conduite.

Une batterie plus grande

Jusqu’à présent, le constructeur chinois n’avait pas donné beaucoup d’informations techniques sur sa petite Hongguang Mini EV Macaron. Mais voilà que l’on en sait désormais un peu plus à son sujet, alors qu’elle fait notamment un petit bond en avant sur la puissance. En effet, l’ancien moteur de 20 kW est désormais remplacé par un autre bloc synchrone à aimants permanents développant 30 kW et 92 Nm de couple. Ce qui équivaut à 40 chevaux environ.

Mais ce n’est pas la seule évolution sur cette version. On apprend également que la batterie affiche une capacité en hausse, de l’ordre de 17,3 kWh et qu’elle fait appel à la chimie LFP (lithium – fer – phosphate) moins onéreuse que le NMC (nickel – manganèse – cobalt). L’autonomie est annoncée à 215 kilomètres selon le cycle chinois CTLC, ce qui donne environ 182 kilomètres WLTP. C’est largement plus que les 170 km d’autonomie CLTC de la précédente version.

À titre de comparaison, la Dacia Spring peut aller jusqu’à 230 kilomètres d’autonomie WLTP. La citadine chinoise est compatible avec la charge rapide en courant continu, et peut passer de 30 à 80 % en 35 minutes, avec une puissance de seulement 15 kW. C’est également une nouveauté, car l’ancienne version se contentait de la recharge lente, en courant alternatif.

Il faut compter cinq heures pour passer de 20 à 100 % sur une borne en courant alternatif. Il faut également savoir que cette nouvelle arrivante est livrée de série avec le pré-conditionnement de la batterie.

Bonne nouvelle, son prix reste très abordable puisqu’il est annoncé à 46 800 yuan, soit l’équivalent de 5 967 euros. Mais attention, car ce dernier pourrait fortement grimper si elle venait à être commercialisée en Europe. Ce qui n’est pas à exclure, alors que la Hongguang Mini EV standard est déjà vendue en Espagne sous le nom d’Invicta Pony pour environ 18 000 euros.