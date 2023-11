Cette voiture électrique compacte et ultra-abordable pourrait cartonner en Europe

Le groupe chinois SGMW vient de lever le voile sur sa nouvelle voiture électrique Hongguang Mini EV Macaron. Une citadine au look adorable, qui pourrait chasser sur les terres de la Dacia Spring si elle arrivait un jour en France. Ce qui n'est pas à exclure.

Connaissez-vous la firme Wuling ? Si ce n’est pas le cas, rassurez-vous, c’est tout à fait normal, et ce même si elle fut fondée en 1982. En effet, elle fut renommée sous son appellation actuelle en 2007 et n’est pour le moment commercialisée qu’en Asie, et notamment en Chine. Mais là-bas, le constructeur y est très réputé, alors que sa Hongguang Mini EV y fut la voiture la plus vendue en 2021, devant la Tesla Model 3 ! Elle a même été importée en Europe.

Une mignonne citadine

La marque fut créée par le groupe SGMW (SAIC-GM-Wuling) et possède aujourd’hui plusieurs modèles, dont la nouvelle Air EV dévoilée en fin d’année dernière et destinée à l’Asie. Mais si le constructeur fait aujourd’hui à nouveau parler de lui, c’est une fois encore pour sa Hongguang Mini EV, qui se décline dans une version Macaron nettement moins connue, mais au positionnement plus haut de gamme.

Si cela fait plusieurs années que cette dernière existe, le constructeur chinois vient tout juste de lever le voile sur la 3ème génération sur son compte Weibo, équivalent de Facebook dans l’Empire du Milieu. Cette dernière affiche un design largement retravaillé, avec des lignes plus arrondies. Plusieurs éléments contrastent avec la carrosserie, dont le bandeau blanc intégrant les feux ovales et les petites jantes.

Au total, cinq teintes de carrosserie sont disponibles sur la citadine électrique, à savoir du jaune, du beige, du vert clair, du rose ainsi que que bleu. Ne cherchez aucune couleur sobre, il n’y en a pas sur cette version, conçue en partenariat avec la franchise SmileyWorld. La partie arrière arbore quant à elle le nom de la marque en toutes lettres, inscrite là encore dans un large bandeau intégrant les mêmes feux qu’à l’avant.

Sans surprise, cette Hongguang Mini EV Macaron affiche des dimensions très compactes, avec une longueur de seulement 3,06 mètres pour 1,49 mètre de haut et 1,61 mètre de large comme le rapporte le site Car News China. À bord, ce sont tout de même quatre personnes qui peuvent prendre place, alors que la citadine annonce un empattement de seulement 2,01 mètres. Autant dire que l’habitabilité n’est sans doute pas la meilleure du marché. Tout du moins en apparence…

Bientôt en Europe ?

Car la voiture est dotée de 15 espaces de rangements distincts, répartis dans le poste de conduite. Par ailleurs, les sièges arrière peuvent être inclinés individuellement tandis que le coffre peut atteindre les 734 litres. Ce qui permet de loger jusqu’à quatre valises. Plus complète que la Hongguang Mini EV standard, cette Macaron s’offre tout le confort nécessaire, avec des sièges recouverts d’une sellerie marron ou noir, au choix.

La citadine électrique se dote également d’un écran tactile de 8 pouces compatible avec le Bluetooth. En revanche, on ne sait pas s’il fonctionne avec Apple CarPlay et Android Auto, mais cela semble peu probable. À noter que le volant est multifonctions et que la voiture est livrée avec l’air conditionné. En revanche, le constructeur ne donne pas encore d’informations sur la fiche technique de sa petite Macaron nouvelle génération.

On ne sait donc pas si celle-ci évolue par rapport à l’actuelle version, qui embarque un moteur électrique de 20 kW, soit l’équivalent de 27 chevaux, et 85 Nm de couple. La vitesse maximale est quant à elle annoncée à 100 km/h et l’autonomie est affichée à 170 kilomètres selon le cycle chinois CLTC. Ce qui donne environ 145 kilomètres avec l’homologation européenne WLTP, tandis que la capacité de la batterie n’est pas connue, de même que le temps de recharge.

Le site Car News China annonce que cette Hongguang Mini EV Macaron sera officiellement lancée sur son marché natal dès le 15 novembre prochain, alors que son prix n’a pas encore été communiqué.

Reste à savoir si cette nouvelle version de la citadine arrivera un jour en Europe, ce qui n’est pas à exclure. En effet, la Hongguang Mini EV classique est déjà commercialisée en Espagne depuis peu, sous le nom d’Invicta Pony. Ainsi, cette nouvelle arrivante pourrait chasser directement sur les terres de la Dacia Spring, bien que son prix n’ait pas encore été officiellement annoncé. La version classique est facturée 12 000 euros en Europe.