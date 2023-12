Comment ces kits vont faciliter la réparation des voitures électriques

Déjà connue pour son entretien minimal, la voiture électrique sera désormais encore plus simple à réparer grâce à des kits de réparation proposés par l'équipementier ZF.

Si l’automobile électrique est encore plus chère à l’achat qu’une voiture thermique équivalente, on le sait, le coût à l’usage reste bien moindre. Déjà parce que l’électricité est bien moins chère que le carburant. Ensuite parce que l’entretien d’un véhicule zéro émission se résume à sa plus simple expression. Filtre à air, liquide de frein, essuie-glaces… et c’est tout ! Même les freins, avec le freinage régénératif s’usent beaucoup moins vite !

Cet entretien minimaliste de la voiture électrique avait été mis en avant récemment dans une étude norvégienne qui émettait quand même deux réserves. La première, c’est que les pneus s’usent 22 % plus vite, en raison du poids plus conséquent dû aux batteries. La seconde, c’est qu’au-delà du simple entretien, lorsqu’il y a de vraies réparations à opérer, même si ça se traduit par moins d’opérations (-43 %), le nombre d’heures de main d’œuvre est en hausse de 10%.

Mais rien n’est jamais immuable, et c’est ainsi qu’un célèbre équipementier propose désormais des kits de réparations pour les véhicules électriques qui pourraient grandement faciliter les choses.

43 kits de réparation

ZF est l’un des principaux équipementiers automobiles, qu’il s’agisse de véhicules thermiques (on le connaît notamment pour ses boîtes de vitesses) ou électriques (le freinage électrique sans système hydraulique, c’est lui). Et il vient de développer une gamme complète de kits de réparations, 43 au total, qui permettent d’avoir les pièces de rechange adéquates pour venir en aide aux problèmes pouvant survenir sur les véhicules électriques.

Bien que les moteurs électriques soient moins sujets à l’usure et que le nombre de pièces mobiles est dérisoire par rapport aux véhicules thermiques, après quelques années d’utilisation, certaines pannes peuvent survenir : saleté, corrosion, perte d’étanchéité… Et les pièces touchées sont rarement liées directement au moteur ou à l’électrique de puissance, mais bien aux capteurs, câbles ou autres fiches électriques.

Pour réparer ces problèmes tout en évitant d’avoir à faire appel au constructeur de la voiture (d’autant plus lorsque la garantie est dépassée), ZF s’adresse donc au marché secondaire. Celui des ateliers indépendants qui pourraient, grâce à ces nouveaux kits, s’occuper eux-mêmes des réparations sur les véhicules électriques. Mais attention, on parle bien ici de kits pour les professionnels et non les particuliers, car les véhicules électriques peuvent être très dangereux en raison de leur batterie à haute tension.

Danger, high voltage !

Remplacement des connexions de liquide de refroidissement qui fuient, réparation du frein de stationnement défectueux, remplacement des supports moteur après un accident, changer les capteurs de température ou de vitesse, ou encore remplacer les arbres d’entraînement, ce sont autant d’exemples de kits qui sont proposés par ZF pour venir à bout des réparations sur les véhicules électriques.

Pour autant ZF rappelle l’obligation pour ceux qui seront amenés à faire des réparations grâce à ces kits d’être formés à la haute tension, afin de savoir couper l’alimentation du véhicule avant la réparation. Indispensable, mais pas complètement désintéressé non plus de la part de ZF qui propose aussi la formation nécessaire (niveau 2S conformément à la DGUV 209-093). Electric Six ne parlait pas de voiture électrique dans sa chanson, mais son message « Danger ! High Voltage ! » se prête bien à la situation !

Si les 43 kits de réparation proposés par ZF sont d’ores et déjà disponibles à la commande, l’équipementier en annonce d’autre pour la suite, plus spécifiquement développés pour des marques.