Ces futurs moteurs révolutionnaires vont rendre les voitures électriques encore plus propres

Les chercheurs du Fraunhofer Institute, en Allemagne, travaillent actuellement sur un vaste projet visant à recycler en valorisant les moteurs de voitures électriques en fin de vie. Le but : établir un processus complet de diagnostic et de revalorisation afin de maximiser la durée de vie de ces derniers et réduire l'utilisation de matériaux rares et polluants.

Si les voitures électriques sont de plus en plus nombreuses sur les routes, il existe encore beaucoup de détracteurs à cette motorisation. Et leurs arguments sont variés, entre le prix trop élevé, l’autonomie trop faible ou encore la disparition du plaisir de conduire. Des critiques qui sont aujourd’hui de moins en moins pertinentes. Certains soulignent également les difficultés relatives au recyclage, ce qui rendrait les autos plus polluantes.

Un projet intéressant

Au fil du temps, on voit cependant que cet argument est de moins en moins vrai. Car si la voiture électrique n’est pas propre à 100 %, la question de la valorisation de la batterie est aujourd’hui réglée. De nombreuses entreprises sont en effet capables de recycler les batteries usagées, que ce soit par une trop grande durée de vie ou à la suite d’un accident. Selon l’état de cette dernière, il peut en effet être décidé de la réutiliser dans un véhicule ou d’extraire ses composants pour en fabriquer une nouvelle.

Dans tous les cas, un accumulateur n’est jamais jeté tel quel, ce qui serait évidemment un non-sens écologique. Mais qu’en est-il des moteurs ? Dans certains cas, ces derniers sont recyclés. Pour cela, ils sont tout simplement démantelés et certains éléments comme le cuivre sont récupérés. Mais cela n’est pas toujours possible. Ainsi, il est nécessaire d’en produire des nouveaux en continu afin d’équiper des voitures sortant d’usine ou pour remplacer un bloc défectueux.

Forcément, et comme pour les batteries lithium-ion, cela nécessite des matériaux rares ou dont l’extraction et la transformation sont polluantes, comme le cuivre ou l’aluminium. Heureusement, des scientifiques sont actuellement en train de chercher des solutions afin de réduire la demande en moteurs neufs. Comment ? Tout simplement en réutilisant ceux qui existent déjà. C’est justement le but du projet REASSERT.

Ce dernier est actuellement mené par le Fraunhofer Institute, situé en Allemagne. Le but est en fait très simple, puisque ce dernier consiste à établir un processus complet de revalorisation des moteurs de voitures électriques usagés. L’objectif est d’éviter au maximum le recyclage pur et dur au profit de la réutilisation afin d’accroître la durée de vie de cet élément indispensable.

Un processus complet

Cela fonctionne peu ou prou comme pour les batteries de voitures électriques. Si un moteur n’est pas trop endommagé, par exemple si l’auto a été envoyée à la casse à la suite d’un petit choc, ce dernier pourra être réutilisé. Il sera remis en état à l’aide de pièces issues de blocs ayant été démantelés, ce qui participe à améliorer l’économie circulaire. L’usage de pièces neuves est alors considérablement réduit.

Ce qui permet également de diminuer la demande en matériaux tels que le néodyme, dont la Chine détient le quasi-monopole dans le monde. Or, on sait que l’Union Européenne souhaite réduire sa dépendance à l’Empire du Milieu au cours des prochaines décennies.

Ainsi, Julian Große Erdmann, l’un des scientifiques en charge du projet, explique que « nous voulons établir un système en boucle fermée dans lequel les ressources précieuses sont réutilisées afin d’éliminer la dépendance à l’égard des importations de matières premières« .

Le processus est simplifié grâce à un outil faisant appel à l’intelligence artificielle, conçu dans le cadre de ce projet. Ce dernier est alors chargé d’aider à choisir la stratégie de préservation et de valorisation la plus adaptée en fonction du moteur. Le dispositif est en mesure de juger si un bloc peut être réparé ou si un autre doit être démantelé. Mais l’institut allemand veut aller encore plus loin.

À terme, il espère concevoir un prototype de moteur adapté à l’économie circulaire et pouvant être mieux revalorisé lorsqu’il sera en fin de vie. Cette solution pourrait également permettre de réduire le prix des voitures électriques, qui utiliseraient des blocs reconditionnés moins onéreux à produire que du neuf. Celle-ci serait également utile pour développer la pratique du rétrofit, qui consiste à transformer une voiture thermique en électrique.