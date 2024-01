Pourquoi 2023 a été une année de bascule pour la voiture électrique en France

Les bilans de l'année 2023 touchent à leurs fins, mais quelques chiffres continuent tout de même de nous parvenir. L'Avere vient par exemple de mettre en ligne deux indicateurs importants : les chiffres de vente et les installations de bornes en France en 2023. Une chose est sûre : une bascule s'est bel et bien effectuée.

2023 fut une année capitale pour la voiture électrique à plus d’un titre, ne serait-ce que parce que la voiture la plus vendue en Europe, toutes énergies confondues, fut… le Tesla Model Y !

De nouveaux chiffres, cette fois-ci au niveau de la France, viennent conforter cette belle lancée. L’Avere a actualisé ses traditionnels baromètres pour 2023, que ce soit au niveau des chiffres de vente que du nombre de bornes, et plusieurs caps ont effectivement été franchis.

Le million !

Commençons par les chiffres de vente. Si on connaissait déjà les résultats du mois de décembre 2023 – des chiffres assez exceptionnels, aidés par la fin du bonus écologique pour les voitures électriques produites en Chine -, nous avons désormais la vision sur l’ensemble de l’année passée.

Et c’est une sacrée progression, puisque le million de voitures électriques immatriculées en France a été franchi. Avec 1 018 605 ventes depuis 2010, elles représentent ainsi environ 2,5 % du parc français, estimé à 38,9 millions de véhicules au total. 328 512 modèles 100 % électriques ont été mis sur la route en 2023, une progression de +49 % par rapport à 2022.

Toujours plus de bornes, mais la fiabilité s’effrite

La seconde information intéressante, c’est le suivi mensuel des infrastructures de recharge. Ici aussi, 2023 fut l’année où la 100 000° borne a été installée ; c’était en mai, et la progression s’est encore accentuée puisque l’Avere recensait 118 009 bornes au 31 décembre 2023.

Au total, 35 902 bornes ont été installées en 12 mois dans 8 860 nouvelles stations (soit une moyenne de quatre bornes par station). C’est une progression de 44 % par rapport à l’année dernière, une sacrée différence.

Ce sont surtout les bornes de charge rapides qui ont le plus progressé : les stations délivrant plus de 150 kW sont ainsi passées de 3 211 bornes au 31 décembre 2022 à 9 100 un an plus tard, passant de 4 % à 8 % du parc total en 12 mois. Un chiffre bien aidé par la mise en place de stations ultra-rapides dans l’intégralité des aires de services des autoroutes.

Tout n’est pas parfait cependant. C’est un sujet qu’on avait déjà abordé, mais qui semble encore s’accentuer : la fiabilité du parc continue de se dégrader. 80 % des bornes étaient ainsi disponibles en permanence fin 2023, alors qu’on était à 85 % un an plus tôt.

Dans le détail, la disponibilité des bornes en courant alternatif (pour les charges lentes) est passée de 85 % à 81 %, celle des bornes en courant continu (pour les charges rapides) de moins de 150 kW de 82 % à 78 % et, pire encore, celle des bornes délivrant un courant de 150 kW ou plus de 76 % à 73 %. Attention à cette tendance !

Quelques zones d’ombres, donc, mais le tableau global reste tout de même assez remarquable. Aucune prévision pour 2024 n’est cependant esquissée, peut-être à raison : beaucoup de choses ont changé à tous les niveaux en ce début d’année, de quoi laisser planer une réelle incertitude sur le marché des voitures électriques.