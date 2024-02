Faillite en vue pour ce constructeur automobile, des motos électriques innovantes et un nouveau VTC électrique – L’actu Survoltés de la semaine

Sur Survoltés, la semaine du 19 février a été marquée par quelques actualités fortes, à commencer par une possible faillite d'un constructeur chinois de voitures électriques, mais aussi des motos électriques africaines qui se rechargent en quelques secondes et d'un nouveau VTC électrique qui ne fait pas beaucoup de concessions.

Le constructeur chinois HiPhi en très mauvaise posture

HiPhi, constructeur chinois de voitures électriques fondé en 2019, traverse une période critique avec l’annonce d’une suspension de production pour au moins six mois et une réduction des salaires de ses employés. La marque, qui avait impressionné avec l’autonomie de sa HiPhi Z, doit faire face à une concurrence accrue et à des difficultés financières qui l’ont contrainte à fermer plusieurs showrooms et à envisager des mesures drastiques pour sa survie.

La moto électrique et le swapping de batterie se développent en Afrique

En Afrique, l’essor des motos électriques prend une nouvelle tournure grâce à l’innovation du « battery swapping ». Des entreprises comme Spiro et Kofa révolutionnent la recharge des batteries, permettant aux utilisateurs de remplacer leur batterie vide par une chargée en quelques secondes. Avec plus de 600 stations de Spiro et une expansion rapide de Kofa, qui prévoit 80 nouvelles stations en 2024, cette méthode promet une mobilité électrique accessible et pratique.

Un nouveau VTC électrique qui fait peu de concessions

Le Husqvarna Grand Pather se présente comme un VTC électrique haut de gamme, conçu pour la ville et les aventures en forêt. Disponible en quatre versions, il allie confort, robustesse et polyvalence. Le modèle phare, le Grand Pather 6, est équipé d’un moteur Yamaha PW-X3 de 85 Nm et d’une batterie de 720 Wh, promettant une autonomie impressionnante. Avec une transmission Shimano Deore XT à 12 vitesses et des freins à disque hydrauliques, ce vélo est prêt pour tous les terrains.

Ces résumés issus d’articles de la rédaction de Frandroid sont rédigés par l’IA (ChatGPT) et systématiquement relus par nos journalistes