Pour vous faire succomber, ce nouveau VTC électrique ne fait pas beaucoup de concessions

La marque de vélos électriques Husqvarna cherche à apporter une solution hybride avec son nouveau Grand Pather, décliné en quatre versions. Ce VTC électrifié peut aussi bien servir pour la ville que vos balades en forêt. Présentation.

Les VTC électriques ont clairement le vent en poupe. En 2022, ils constituaient le deuxième plus important segment derrière les VAE urbains, avec 229 000 ventes, soit une augmentation de 30 % par rapport à 2021. En attendant les chiffres de 2023, force est de constater que cette catégorie de cycles se renforce chez beaucoup de constructeurs.

C’est notamment le cas de Husqvarna, à qui l’on doit le Grand Pather – décliné en quatre versions et dévoilé via sa page Facebook. Il faut dire qu’un VTC électrique a bien des avantages : ses aptitudes lui permettent de circuler en ville avec un confort généralement plus que décent, mais également sur des sentiers battus ou en forêt grâce à un attirail d’équipement garni.

Un moteur puissant

Sans surprise, le Grand Pather 6 – le plus haut de gamme – s’équipe de composants parfaitement taillés pour le tout chemin, voire même un peu plus. Il faut ainsi compter sur une fourche suspendue SR Suntour Mobie34 d’un beau débattement de 80 mm. De quoi amortir les chocs et apporter une belle dose de confort.

Saluons aussi la présence de roues de 28 pouces Mach 1 TRUCKY 30, réputées pour leur bonne tenue de route, et que l’on peut aussi croiser sur des VTT. À cela viennent se chausser des pneus Schwalbe G-One Allround, connus pour leur polyvalence. Tout ceci lui donne ainsi de bonnes capacités hors routes.

Pour dynamiser le tout, la filiale de Pierer a intégré un moteur Yamaha PW-X3 d’un couple de 85 Nm. Là encore, c’est du solide. Ce système est associé à une batterie de 720 Wh, soit une grosse capacité énergétique qui laisse présager une sacrée autonomie malgré les 25,7 kg du vélo, et évidemment selon le mode d’assistance – il y en a 5 – utilisé.

Une transmission polyvalente

La transmission Shimano Deore XT à 12 vitesses apporte une très belle amplitude : un atout non négligeable selon la typologie de terrains que vous affrontez. Côté sécurité, comptez sur des freins à disque hydrauliques Shimano BR-U8000 à deux pistons. La fiche technique est enfin complétée par une potence de guidon réglable et un porte-bagages MIK HD (27 kg),

Décliné en cadre bas (XS, S, M et L) ou cadre haut (S, M, L et XL), le Husqvarna Grand Pather 6 est vendu au prix de 4999 euros dans les boutiques partenaires de la marque. Des versions plus abordables (3999 euros minimums) sont aussi disponibles, mais avec un niveau d’équipements et de composants plus modéré.