En Afrique, la moto électrique a de plus en plus le vent en poupe et ne se développe pas de la même manière que sur le marché européen, en misant sur d'autres solutions techniques. Comme par exemple l'échange de batterie, qui permet de faire le plein d'électrons en quelques secondes seulement.

On le répète suffisamment souvent, le marché des deux-roues électriques en est encore à ses balbutiements. Et tout ou presque reste encore à faire. Et si les technologies évoluent vite, les différents besoins des différents marchés nécessitent également des ajustements, avec des développements différents, et plus ou moins rapides. Si l’on évoque souvent l’Inde qui est le premier marché en termes de deux-roues électriques, avec déjà de nombreuses marques de scooters zéro émission sur le marché, il est également très intéressant de voir que l’Afrique embrasse aussi la mobilité électrique. Mais avec une spécificité.

Si par chez nous ce sont principalement les scooters qui misent sur les batteries amovibles, même si certains acteurs le font aussi pour la moto comme Super Soco, plusieurs sociétés africaines se sont lancées sur le marché en se reposant notamment sur la technique du « battery swapping », ou échange de batterie.

Croissance exponentielle

C’est ainsi que comme le précise Electrek que plusieurs start-ups se sont développées dans différents pays du continent. La voiture électrique n’étant pas très développée dans ces pays-là, et donc les bornes de recharge n’étant pas monnaie courante, il était plus logique de miser sur le remplacement des batteries.

C’est ainsi que l’un de ces plus grands acteurs sur le marché de la moto électrique, Spiro, a déjà installé plus de 600 stations dans lesquelles on peut rendre sa batterie vide pour en prendre une autre. 12 000 personnes seraient déjà abonnées à ce système, pour un nombre total d’échange qui aurait déjà dépassé les 7 millions.

Si Spiro est notamment le premier acteur dans des pays comme le Bénin, le Togo ou encore le Rwanda, du côté du Ghana, c’est un autre prestataire qui opère : Kofa. Sur le même modèle de « swap & go », qui permet de « faire le plein » en quelques secondes pour sa moto électrique, en échangeant sa batterie. Après une première station début 2023, il en compte désormais 12, dont certaines sont alimentées par le soleil. De quoi être capable de proposer 20 000 échanges par mois. Mais la croissance est exponentielle : 80 nouvelles stations seront installées par Kofa en 2024, dans différentes villes d’Afrique, permettant jusqu’à 100 000 échanges par mois.

Des motos parfaites pour jouer les taxis

Évidemment, pour utiliser ces systèmes, il faut les motos adéquates. Et Kofa s’est associé à une marque chinoise, TAILG, pour lancer la Jidi. Cette moto équivalent 125 cc adopte un moteur électrique de 3,5 kW et 45 Nm de couple, et propose une vitesse de pointe de 85 km/h. La batterie amovible baptisée Kore2 propose une autonomie allant jusqu’à 50 km, et il y en a deux dans chaque moto. Donc l’autonomie peut aller jusqu’à 100 km. La bonne nouvelle, c’est qu’il faut donc moins de 30 secondes pour échanger sa batterie vide et donc retrouver 50 km d’autonomie, ou plus.

De son côté, Spiro propose la moto Commando pour aller avec son système de battery swapping. Là aussi il y a deux batteries, mais pour une autonomie de 75 km. La puissance est de 6,5 kW, et la vitesse maxi de 80 km/h.

Si ces deux motos se prêtent particulièrement bien aux « boda boda » ou taxis motos que l’on trouve dans certains pays d’Afrique, il est intéressant de voir à quel point tout reste à faire sur le marché de la mobilité électrique. Et que selon la région du monde dans laquelle on se trouve, les solutions sont très différentes. Mais qui sait, peut-être que des marchés plus proches de nous, certains ayant déjà testé le battery swapping dans l’automobile, seront un jour intéressés par ce type de solution chez eux aussi ?