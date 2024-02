Pourquoi ce géant de la moto s’associe au « SUV des scooters électriques »

Yamaha a signé un partenariat avec la start-up indienne World of River, notamment dans le but d'accéder à de nouveaux partenariats commerciaux sur le premier marché mondial du deux roues électrique.

Yamaha a de grosses ambitions en matière environnementale, avec comme objectif de réduire de 90 % les émissions de CO2 produits par ses véhicules d’ici 2050, par rapport à 2010. Et même si le géant japonais touche à beaucoup de domaines, bateaux, quad, moteurs hors-bord et même groupes électrogènes, il faut bien avouer que côté deux roues, l’offre électrique reste encore bien loin de celle d’autres constructeurs.

Mais ça pourrait peut-être changer avec ce partenariat qui vient d’être signé avec une start-up justement spécialisée dans les scooters zéro émission. World of River, autrement appelée plus simplement River, s’est en effet déjà implantée sur le marché du scooter électrique. Mais en Inde où elle développe, produit et vend. Ce qui est quand même, faut-il le rappeler, le plus grand marché mondial en la matière.

Yamaha s’intéresse au marché indien

Si River n’en est qu’à ses balbutiements en n’ayant vendu que 200 exemplaires de son modèle sorti en octobre, il a évidemment de grosses ambitions avec une capacité de production annuelle dans son usine de Bengaluru de 100 000 unités par an. C’est notamment pour ça que Yamaha s’est associé à la marque, pour l’aider à lancer plus rapidement ses produits et sa production.

Yamaha explique également dans le communiqué annonçant ce partenariat qu’à travers ce rapprochement avec River, la marque japonaise cherche de nouveaux partenariats pour grossir sur le marché indien.

River Indie Source : Yamaha

D’ailleurs, il est amusant de noter que le NEO’s, l’un des deux scooters électriques de Yamaha commercialisé chez nous, se rapproche esthétiquement du River Indie, ne serait-ce que par ce « regard » qu’ils ont tous les deux, avec ces feux à LED aux lignes carré intégrés sous une plaque transparente à la face avant.

Le SUV des scooters

Le Indie de River est présenté par la marque comme « le SUV des scooters ». Il embarque une batterie Lithium-Ion d’une capacité de 4 kWh permettant une autonomie maximale de 120 km. Côté moteur, la puissance maximale est de 6,7 kW (9 ch), propulsant le scooter à 40 km/h en 3,7 secondes, et jusqu’à 90 km/h de vitesse maximale. Le tout en proposant des rangements impressionnants (d’où le « SUV des scooters ») : une boîte à gant de 12 litres, et un coffre de 43 litres sous le siège.

Reste maintenant à savoir si ce partenariat entre Yamaha et River ne portera que sur le marché indien, où s’il ouvrira les portes à River pour commencer à être distribué sur d’autres marchés !