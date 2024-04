2 000 km d’autonomie pour les futures voitures électriques grâce à cette batterie révolutionnaire

Les voitures électriques auront-t-elles bientôt 2 000 km d'autonomie ? C'est tout à fait possible, car l'entreprise chinoise Talent vient de produire le prototype d'une batterie solide totalement révolutionnaire. Elle devrait arriver sur les voitures dans les prochaines années.

Actuellement, la voiture électrique dotée de la plus grande autonomie est la Nio ET5, avec 1 055 km parcouru en une seule charge, selon le cycle d’homologation mixte chinois CLTC. En d’autres termes, il s’agit de l’autonomie théorique chinoise, qui peut être atteint dans la pratique, mais pas sur autoroute.

On peut également citer la Zeekr 001 dans une version spéciale, avec 1 032 km d’autonomie, grâce à sa batterie immense, d’une capacité de 140 kWh. Chez Nio, la capacité de la batterie semi-solide atteint carrément 150 kWh. Soit environ 3 fois la taille de la batterie d’une Tesla Model 3 Propulsion.

La révolution des batteries solides

Les voitures électriques devraient se métamorphoser dans le futur, grâce à l’arrivée des batteries solides. L’astuce ? L’électrolyte des cellules, qui n’est plus liquide mais… solide. De quoi augmenter fortement les performances des cellules, avec notamment une densité énergétique supérieure. En d’autres termes, il est possible de stocker plus d’énergie à taille et poids équivalent.

Et justement, l’entreprise chinoise Talent New Energy vient d’annoncer (via Cnevpost) la production d’un prototype de cellule pour batterie solide. Là où c’est inédit, c’est qu’il s’agit de la première cellule fonctionnelle, de qualité automobile, avec une capacité de 120 Ah et, surtout, une densité énergétique de 720 Wh/kg. À titre de comparaison, la batterie semi-solide de Nio atteint « seulement » une valeur de 360 Wh/kg. Il s’agit pourtant de la batterie la plus performante du moment.

Dit autrement, la batterie solide de Talent permettrait de multiplier par deux la capacité des batteries installées actuellement dans les voitures électriques. On peut ainsi imaginer une batterie d’une capacité de 300 kWh chez Nio par exemple. Qui aurait le même poids que l’actuelle de 150 kWh.

2 000 km d’autonomie pour les futures voitures électriques ?

De quoi, donc, proposer une autonomie théorique proche des 2 000 km sur le cycle chinois CLTC, plus optimiste que le cycle européen WLTP. Ce qui donnerait toutefois environ 1 750 km en Europe.

L’entreprise chinoise annonce le record du monde pour la capacité d’une cellule, ainsi que pour la densité énergétique d’une batterie lithium. Rappelons toutefois qu’il s’agit ici d’un prototype.

Pour le moment, on ne connaît pas la taille de cette cellule, mais en théorie, les batteries solides sont censées faire la même taille que les batteries actuelles (lithium-ion « liquides » et semi-solides). Surtout, leurs performances devraient également être supérieures. Ainsi, la recharge devrait être largement plus rapide que le record actuel qui nécessite une dizaine de minutes pour faire le plein. On peut alors imaginer une recharge en cinq minutes.

La première batterie solide en 2024 ?

On ne sait pas encore à quel moment Talent prévoit de passer à l’étape de la production industrielle. Les premières batteries solides devraient arriver dans les voitures électriques d’ici quelques mois. En effet, la première à se doter d’un tel accumulateur sera l’IM L6, la fameuse voiture électrique haut de gamme de MG. Avec 1 000 km d’autonomie sur le cycle CLTC (et environ 800 km en WLTP européen). Elle devrait arriver en 2024 ou 2025 au plus tard, et sera vendue en Europe.

On peut le voir, la première voiture électrique dotée d’une batterie solide ne prévoit pas une autonomie délirante. Et ce n’est pas plus mal que cela, puisque dans la pratique, qui a réellement besoin d’une autonomie supérieure à 1 000 km ? Le principal critère, pour parcourir de longues distances, c’est d’avoir une batterie qui se recharge très rapidement.