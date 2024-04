Pourquoi l’Italie veut interdire le nom de la première voiture électrique d’Alfa Romeo

Tout juste dévoilé, la nouvelle voiture électrique Alfa Romeo Milano pourrait finalement être contraint de changer de nom. En cause, un souci lié à son lieu de fabrication et la loi italienne qui interdit de donner le nom d'une ville locale à un produit fabriqué à l'étranger.

Si Alfa Romeo accuse un léger retard en ce qui concerne son électrification, la firme italienne commence à reprendre du poil de la bête à ce niveau-là. Et cela grâce à son tout premier modèle.

Un nom qui pose problème

Il s’agit bien évidemment du Milano, un SUV compact 100 % électrique, qui vient tout juste d’être officiellement dévoilé par le constructeur basé à Turin. Ce dernier devient donc la toute première voiture zéro-émission (à l’échappement) de série du constructeur italien après la 33 Stradale. Une présentation en grande pompe pour ce nouvel arrivant, qui repose sur la même plateforme que les autres modèles électriques du groupe Stellantis, dont la Fiat 600e et la Peugeot e-2008.

Si ce dernier a déjà beaucoup fait parler de lui, c’est encore loin d’être terminé. Mais cette fois-ci, pour une raison dont le constructeur italien se serait sans doute bien passé. Et pour cause, le nouveau SUV électrique s’est cette fois-ci attiré les foudres du gouvernement italien lui-même. Mais quelle est la raison ? En fait, elle est très simple, et pourrait même prêter à sourire si les enjeux pour le constructeur n’étaient pas si grands.

C’est le site Automotive News qui nous raconte cette affaire insolite, qui secoue l’Italie et le monde de l’automobile. Il y a quelques jours, le ministre en charge de l’industrie, Adolfo Urso, est monté au créneau afin de critiquer très vivement le groupe Stellantis. Mais quelle est la raison ? Et bien tout bonnement le nom du nouvel Alfa Romeo Milano, qui vient tout simplement de la ville éponyme de Milan, dans le nord de l’Italie.

Et ce choix ne plaît absolument pas au gouvernement du pays transalpin, bien au contraire. Le ministre s’est insurgé, affirmant tout simplement qu' »une voiture appelée Milano ne peut pas être produite en Pologne. C’est interdit par la loi italienne« . Et si cela peut ressembler à un trait d’humour, ce n’est en fait pas du tout le cas, car un texte de loi régit justement ce type de pratique.

Induire les consommateurs en erreur

En effet, Adolfo Urso cite une loi de 2003, qui stipule qu’il est « interdit de donner des indications qui induisent les consommateurs en erreur. Ainsi, une voiture appelée Milano doit être produite en Italie. Sinon, elle donne une indication trompeuse qui n’est pas autorisée par la loi italienne« . Voilà qui a au moins le mérite d’être on ne peut plus clair. Car non, l’Alfa Romeo Milano n’est absolument pas produit de l’autre côté du Mont-Blanc.

Pour mémoire, ce cousin du Jeep Avenger est assemblé encore plus loin, en Pologne. Et plus précisément au sein de l’usine de Tychy, où est aussi produit ce dernier, mais aussi la Fiat 500, entre autres. Le SUV électrique ne vient pas du tout d’Italie, ce qui déplait fortement au gouvernement. D’autant plus que des rumeurs courent sur le fait que Stellantis voudrait peu à peu se désengager du pays. Pourtant, les voitures de Leapmotor pourraient être assemblées à Mirafiori.

Les journalistes de Numerama soulignent que la loi italienne relative aux noms des produits est en général plutôt invoquée pour les aliments. Mais sans doute que le gouvernement souhaite mettre légèrement la pression sur le groupe, afin de lui montrer son mécontentement sur le choix de l’usine polonaise. Pour l’heure, l’entreprise n’a pas fait de commentaires, et on ne sait pas si elle pourrait décider de changer le nom de son véhicule. Mais cela pourrait être à envisager…