Voici un classement des voitures électriques qui sort de l’ordinaire, proposé par AnTuTu

Mesurer les performances des moteurs, c'est du passé. Aujourd'hui, on bench les voitures électriques comme des smartphones. AnTuTu nous propose un classement des voitures les plus performants en termes de systèmes d'infodivertissement.

Les benchmarks, autrefois réservés aux PC, smartphones et tablettes, vont désormais envahir le secteur automobile, notamment avec les voitures électriques.

Car oui, les voitures électriques sont désormais considérées comme de véritables ordinateurs sur roues, et à ce titre, elles sont soumises à des tests de performance, ou benchmarks, comparables à ceux que l’on pratique sur nos smartphones et nos ordinateurs.

Cette évolution, bien que surprenante pour certains, était prévisible au vu de l’intégration croissante des technologies dans nos véhicules.

Autrefois, les critères d’évaluation des voitures se concentraient sur la puissance en chevaux-vapeur, les niveaux de décibels et de pollution. Désormais, les kilowatts (kW), le couple, l’autonomie et le temps de charge sont les nouvelles métriques. Mais le changement ne s’arrête pas là : les systèmes sur puce embarqués dans les voitures font également l’objet de benchmarks.

AnTuTu se met aux voitures

AnTuTu, célèbre pour ses tests de performance sur smartphones, a introduit depuis 2023 une application de référence pour les véhicules électriques.

Un exemple parlant est celui du Xiaomi SU7. Le test de référence dans ce véhicule ressemble beaucoup à celui d’un smartphone : le logiciel évalue les performances du processeur, de la puce graphique, de la mémoire ainsi que le temps de réponse du système.

Ces résultats, bien que non comparables directement avec les benchmarks d’AnTuTu pour smartphones, montrent une domination similaire de Qualcomm dans le secteur automobile.

Sur les 18 voitures du classement, 17 sont d’origine chinoise

AnTuTu a publié un classement des 17 systèmes d’infodivertissement les plus performants testés depuis début juin.

Aux quatre premières places, on retrouve des véhicules comme le Zeekr 007 et les Xpeng, avec la Xiaomi SU7 en quatrième position. Fait notable : sur les 18 voitures du classement, 17 sont d’origine chinoise.

Le premier véhicule non-Qualcomm à apparaître dans ce classement utilise la série AMD Ryzen Embedded V2000. Ce système est encore basé sur l’architecture Zen 2 et un GPU doté de sept unités de calcul. Malgré cela, c’est le Qualcomm Snapdragon 8295 qui domine largement le classement.

À l’avenir, les consommateurs pourraient commencer à prêter autant d’attention aux performances des systèmes d’infodivertissement qu’à l’autonomie ou à la puissance du moteur. C’est d’ailleurs ce que l’on peut retenir des derniers essais, que cela soit la Peugeot e-3008 ou la Fisker Ocean, cela rame et ça ne plaît pas.

De plus, les fabricants n’ont pas l’habitude de communiquer sur cet aspect technique. AnTuTu, et par ailleurs l’arrivée de marques tech comme Xiaomi, vont sans doute modifier ces habitudes. Pour preuve, les discussions à propos de Tesla, sur les puces Intel et AMD, dont la dernière mise à jour logicielle qui concerne uniquement les véhicules AMD.