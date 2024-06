Cette mignonne petite voiture électrique pourrait devenir l’ennemie jurée de la Dacia Spring

Un peu plus d’un an après sa révélation, la Wuling Bingo se renouvelle avec une version revue et corrigée. La petite voiture électrique chinoise, rivale de la BYD Seagull et de la Dacia Spring, gagne un moteur plus puissant et des équipements supplémentaires, tout en conservant un prix très bas.

Avez-vous déjà entendu parler de Wuling ? Si ce n’est pas le cas, c’est tout à fait normal car cette marque n’est pas encore présente en France pour le moment. Pour mémoire, elle commercialise déjà la Hongguang Mini EV, qui fut la voiture électrique la plus vendue au monde en 2021.

Une adorable citadine électrique

En tout début d’année dernière, le constructeur chinois avait également dévoilé sa nouvelle auto, connue sous le nom de Wuling Bingo. Une citadine un peu plus haut de gamme que sa petite sœur affichait un design très arrondi, qui la rendait particulièrement adorable. Également déclinée en une version Plus légèrement plus grande, la Bingo fait à nouveau parler d’elle en ce mois de juin. Car elle s’offre une toute nouvelle version.

Cette information a été partagée par le constructeur lui-même sur sa page Weibo officielle, alors que quelques photos officielles ont été publiées. À vrai dire, le design de la petite auto électrique reste strictement inchangé par rapport à la précédente mouture. Nous retrouvons en effet toujours le dessin tout en rondeurs, tandis que les dimensions restent les mêmes. Pour mémoire, la voiture mesure 3,95 mètres de long pour 1,71 mètre de large et 1,58 mètre de haut.

À bord, la présentation ne change pas non plus d’un iota par rapport à ce que l’on connaissait déjà, puisque nous retrouvons la grande dalle numérique intégrant deux écrans de 10,25 pouces. Ces derniers embarquent le système d’info-divertissement Ling OS Lingxi et incluent des applications telles que iQiyi et QQ Music. À noter qu’une nouvelle teinte verte est désormais proposée pour le poste de conduite sur certaines versions. Mais là où la citadine fait toujours très fort, c’est surtout en ce qui concerne l’habitabilité.

Elle profite en effet d’un empattement de 2,56 mètres, tandis que son coffre embarque jusqu’à 1 240 litres une fois que la banquette arrière est rabattue. Les sièges sont quant à eux réglables électriquement, et la voiture est également livrée de série avec la télécommande Bluetooth, le stationnement automatique ou encore le frein à main électrique. Une belle dotation pour cette Wuling Bingo qui reste assez abordable, comme nous allons le voir un peu plus bas.

Une nouvelle rivale

Cette citadine chinoise se décline en quatre versions distinctes, affichant une autonomie comprise entre 203 et 410 kilomètres. Attention, car ces chiffres s’entendent selon le cycle chinois CLTC, bien moins sévère que notre WLTP européen. Il faudra plutôt s’attendre à une autonomie oscillant entre 170 et 350 kilomètres selon ce cycle. Ce qui permet à la petite auto de rivaliser avec les 230 kilomètres WLTP de la Dacia Spring, ainsi qu’avec la nouvelle BYD Seagull, qui prépare son arrivée en France. Cette dernière peut parcourir jusqu’à 344 kilomètres WLTP.

À noter que la batterie de la citadine signée Wuling oscille toujours entre 17,3 et 37,9 kWh. Sur cette nouvelle version, citadine profite d’un meilleur refroidissement du moteur sur certaines versions, et la recharge rapide est autorisée, avec un 30 à 80 % réalisé en 35 minutes environ. La vitesse maximale est quant à elle en hausse de 10 km/h pour atteindre les 130 km/h. La puissance de la voiture est comprise entre 30 et 50 kW, soit 40,7 et 68 chevaux.

Rivalisant également avec la Leapmotor T03, que nous avions aussi pu essayer, la nouvelle Wuling Bingo est affichée à partir de 58 600 yuans, ce qui équivaut à environ 7 550 euros selon le taux de change actuel. Mais attention, car ce prix devrait être fortement revu à la hausse si la voiture arrive un jour en Europe, en raison de l’augmentation des droits de douane voulue par l’Union Européenne. Ce qui ne rassure pas non plus les constructeurs historiques du Vieux Continent.