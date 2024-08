Comment cette usine de batterie va rendre certaines voitures électriques encore moins chères et plus propres en Europe

L’entreprise Morrow Batteries devient la toute première entreprise à produire des batteries LFP en Europe pour voitures électriques. La première usine vient d’être inaugurée en Norvège et devrait fabriquer pas moins de trois millions de cellules chaque année.

Si les voitures électriques sont plus propres que les autos thermiques, ce qui a déjà été prouvé à de nombreuses reprises, tout n’est pas encore parfait pour autant. Certains éléments sont encore très polluants, comme la carrosserie ainsi que la batterie.

Une production européenne

Il faut savoir que la grande majorité des accumulateurs qui équipent les véhicules électriques actuellement vendus sur le Vieux Continent sont produits en Chine. Ce qui ne plaît d’ailleurs pas du tout à l’Union Européenne, qui a dévoilé des mesures pour enrayer ce phénomène, semblables à l’IRA (Inflation Reduction Act) aux États-Unis. Le but, inciter les constructeurs et les équipementiers à fabriquer leurs voitures et leurs batteries ici.

Car on le sait, la production chinoise est très polluante et effectuée dans des conditions éthiquement très contestables. Mais de plus en plus d’entreprises se tournent désormais vers l’Europe, comme CATL ou encore Stellantis et Mercedes via la coentreprise ACC, qui fabriquent déjà des cellules respectivement en Hongrie et en France. Une nouvelle société vient toutefois de les rejoindre. Il s’agit de Morrow Batteries, une entreprise norvégienne fondée en 2020.

Des cellules assemblées // Source : Morrow Batteries

Cette dernière vient d’annoncer dans un communiqué avoir tout juste inauguré sa toute nouvelle usine de batteries en Norvège. Et cette dernière n’est pas n’importe laquelle, puisqu’il s’agit en fait du premier site de production en Europe qui fabrique des packs utilisant la chimie LFP (lithium – fer – phosphate) à grande échelle. Seules des batteries NMC (nickel – manganèse – cobalt) sont actuellement produites sur le Vieux Continent à l’heure actuelle. Or, cette technologie est en perte de vitesse depuis quelques années.

Si les NMC affichent une plus grande densité énergétique, l’écart avec les LFP est en train de se réduire au fil du temps. De plus, ces dernières coûtent moins cher à produire, et les coûts devraient encore baisser grâce à la chute du prix du lithium. Ce qui explique pourquoi de plus en plus de constructeurs décident d’opter pour cette technologie, comme Ford, Volkswagen et Renault, sans oublier BYD avec ses batteries Blade récemment primées.

On sait de plus que les batteries LFP sont moins polluantes à produire que les NMC. Cette usine européenne permettra en outre de produire ces cellules avec un mix énergétique plus faiblepar rapport aux usines chinoises, sans oublier que le transport sera fortement réduit entre cette gigafactory et les usines d’assemblages européennes.

De grandes ambitions

C’est donc à Arendal, au sud de la Norvège que ce nouveau site de production vient d’être inauguré en grande pompe, en présence du premier ministre du pays, M. Jonas Gahr Støre. Les chaînes d’assemblage viennent tout juste de démarrer pour des premiers tests. Son PDG, Lars Christien Bacher donne d’ores et déjà une échéance pour la livraison des premières batteries : « Nous sommes impatients de livrer les premières batteries commerciales aux clients d’ici la fin de l’année ».

La jeune société estime que cette nouvelle gigafactory devrait atteindre une production annuelle de 3 millions de cellules, ce qui équivaut à environ 1 GWh tous les ans, de quoi équiper entre 15 000 et 20 000 voitures électriques. À titre de comparaison, l’usine hongroise de CATL devrait atteindre les 8 GWh annuels tandis que Tesla prévoit d’arriver à 250 GWh dans son site situé à Berlin après son extension. Cependant, il faut se rappeler que la société norvégienne basée à Oslo n’a que quatre ans et n’en est donc qu’à ses débuts.

L’usine // Source : Morrow Batteries

Le site de production devrait employer pas moins de 150 personnes à ses débuts, tandis que l’entreprise indique que trois autres gigafactories sont également prévues au cours des prochaines années. Elles devraient toutes être implantées dans la même ville, mais pour l’heure Morrow Batteries reste encore assez peu loquace sur le sujet. Nous devrions sans doute en savoir plus au cours des prochains mois. L’entreprise affirme en tout cas avoir déjà expédié des échantillons de ses batteries à de premiers clients, mais aucun nom n’a été dévoilé pour l’instant.