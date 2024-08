Stopper des balles à 320 km/h : cette voiture électrique est le véhicule blindé le plus rapide de la planète

La Lucid Air Sapphire est une voiture électrique capable de rivaliser avec les sportives les plus performantes du marché. Un préparateur américain vient de présenter une version blindée, capable de dépasser les 320 km/h. De quoi décrocher le titre de « véhicule blindé le plus rapide au monde », d’après son créateur. Voici ses caractéristiques.

Lucid Air Sapphire // Source : US Armor Group

La Lucid Air, vous connaissez ? Cette voiture électrique américaine, que la marque présente comme « la voiture la plus efficiente du monde », dispose tout de même d’une version ultrapuissante, baptisée « Sapphire », capable (entre autres) de passer de 0 à 100 km/h en 2,0 s.

Cette version vient de passer entre les mains d’un préparateur américain, US Armor Group, spécialisé dans le blindage de véhicules. Le résultat ? « Le véhicule blindé le plus rapide du monde », d’après son créateur.

« Indestructible »

Le site américain InsideEVs nous en dit plus. Extérieurement, le blindage de cette Lucid Air Sapphire est invisible, et on retrouve la ligne très élégante de cette grande berline, concurrente de la Tesla Model S ou de la BMW i7.

Lucid Air Sapphire // Source : US Armor Group

C’est en ouvrant la porte qu’on remarque que les vitrages sont plus épais, accueillant un blindage léger, stratifié et évidemment transparent, « capable d’arrêter une balle de magnum 44 », d’après U.S. Armor Group. Niveau carrosserie, un blindage composite « 10 fois plus résistant et 5 fois plus léger que l’acier balistique » permet d’arrêter à peu près tout ce qui est possible d’imaginer.

La sécurité va tout de même plus loin que les balles ou autres objets dangereux, et US Armor Group annonce avoir retravaillé l’infodivertissement, dotant cette Lucid Air Sapphire « d’un système impénétrable de sécurité Internet », de même qu’un système manifestement connecté aux données de la police et des pompiers pour détecter toutes situations à risque.

Des performances hallucinantes, un prix qui l’est tout autant

La bonne nouvelle, c’est que ce blindage pèse moins de 175 kg, de quoi conserver une bonne partie des performances de cette Lucid Air Sapphire. Le préparateur ne communique pas sur le 0 à 100 km/h, mais assure que les 200 mph (322 km/h !) restent parfaitement atteignables.

Lucid Air Sapphire // Source : US Armor Group

Reste que tout cela a un prix. Si cette Lucid coûte déjà 249 000 dollars, la préparation fait grimper la facture à 475 000 dollars, soit environ 428 600 euros.

US Armor Group précise assez naturellement que cette voiture est « idéale pour les chefs d’État, les cadres exécutifs et les personnes nécessitant une protection de premier ordre », tout en sachant que d’autres raffinements peuvent être ajoutés, comme des poignées pouvant délivrer des chocs électriques, des pulvérisateurs de gaz poivré, des emplacements cachés pour armes, des dispositifs de protection et de détection des gaz toxiques et même un blindage encore amélioré. Tout un programme.