Ces chiffres impressionnants montrent à quel point les voitures électriques roulent beaucoup plus que les thermiques

Un récent sondage réalisé par Bloomberg montre que dans la plupart des pays, les véhicules électriques font plus de route chaque année que les thermiques. Pourquoi les véhicules branchés ont-ils autant la côte chez les gros rouleurs ?

Fer de lance des détracteurs de la voiture électrique : l’autonomie. C’est bien connu, parmi les idées reçues les plus répandues est celle selon laquelle il est impossible de faire beaucoup de route avec une voiture 100 % électrique. Le fait est qu’en France, une voiture parcourt en moyenne autour de 1000 kilomètres par mois, ce qui vous donne une idée de la moyenne quotidienne : toutes les voitures électriques sont capables de bien plus.

Bloomberg vient de publier les résultats d’une enquête menée aux États-Unis, en Chine et dans quelques pays européens sur les distances annuelles parcourues par les conducteurs de voitures électriques par rapport à leurs homologues en véhicule thermique. Le résultat est presque partout le même : quand on a une voiture électrique, on roule nettement plus qu’avec une voiture thermique.

Les USA contre le reste du monde

En Chine — qui reste de loin le premier marché de la voiture électrique —, les conducteurs de voitures électriques parcourent chaque année 66 % de kilomètres de plus que les conducteurs de voitures à essence. D’autres pays suivent cette tendance, comme les Pays-Bas (56 % de kilomètres en plus), la Norvège (40 % de kilomètres en plus), la Suède ou le Canada (15 % de kilomètres en plus).

Différence de kilométrage parcourus par an en voiture électrique et hybride rechargeable par rapport aux diesel et essence

L’enquête traite également le cas des voitures hybrides rechargeables, et la tendance est tout aussi nette. Le seul pays qui ne fait pas comme les autres n’est autre que les États-Unis, que Bloomberg considère encore comme un marché qui n’est pas mature sur les voitures électriques. L’un des états qui l’est, la Californie, affiche une surutilisation de l’ordre de 8 % pour les voitures électriques, et de 26 % pour les hybrides rechargeables.

Bloomberg ne précise pas les raisons de cette disparité entre les USA et le reste du monde, mais nous pouvons imaginer que cela est dû aux distances parcourues d’une traite qui sont potentiellement bien plus longues qu’ailleurs.

Rouler plus pour dépenser moins

Les gros rouleurs ont tendance à choisir les voitures électriques lorsque c’est possible, principalement pour des raisons économiques. En Chine, la part de véhicules électriques vendus pour des services de Taxi, autopartages ou VTC atteint 87 % en 2023, après avoir été de près de 84 % en 2022 et 71 % en 2021.

Les incitations à l’achat (tels que le bonus écologique), le coût au kilomètre divisé par 4 par rapport au thermique et la fiscalité avantageuse font de la voiture électrique une évidence pour les taxis et VTC.

Nombre de kilomètres parcourus en voiture électrique selon la marque (et comparaison avec les voitures thermiques)

Enfin, Bloomberg note que les véhicules disposants d’assistances à la conduite plus évoluées parcourent plus de kilomètres que les autres. Les conducteurs de Tesla ont parcouru 27 000 kilomètres au Royaume-Uni, quand la moyenne des conducteurs de voitures thermiques est sous 15 000 kilomètres. Rouler sereinement et à faible coût a donc pour effet de rouler plus qu’avant, si l’on en croit les chiffres publiés. Et si c’était ça, le réel plaisir automobile ?