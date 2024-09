Tesla : comment des italiens ont réussi à activer la fonction illégale du FSD en Europe ?

Un concessionnaire italien de motos électriques a réussi l’impensable : il a activé le FSD (full self-driving) sur sa Tesla Model 3, en Italie. Une fonction pour le moment illégale en Europe, mais qui est active aux États-Unis et qui est totalement bluffante. Une vidéo montre alors la voiture électrique italienne qui conduit toute seule sur les routes locales.

Aux États-Unis, Tesla propose depuis plusieurs années la fonction FSD (full self-driving), qu’on appelle Capacité de conduite entièrement autonome en France. Il s’agit d’une fonction permettant à la voiture de conduire toute seule, sans aucune intervention humaine dans la plupart des situations. Il suffit d’insérer une destination dans le GPS, et la voiture vous y amène.

Nous avons eu la chance d’essayer le FSD aux États-Unis en début d’année 2024 et avons été totalement bluffés par la capacité du système. En Europe, la fonction est pour le moment indisponible, car les réglementations locales ne l’autorisent pas. Mais on sait que l’Europe travaille sur le sujet et devrait autoriser les systèmes de conduite autonome comme le FSD dans les prochaines semaines. Tesla prévoit de déployer le FSD en Europe au cours du premier trimestre 2025.

Le FSD sur une Tesla en Italie

Mais un possesseur de Tesla Model 3 en Italie a réussi à contourner les systèmes de protection. C’est, à notre connaissance, le premier européen qui réussi à rouler en FSD sur les routes locales, hors des États-Unis. Il s’agit d’un concessionnaire italien de motos électriques. L’homme a même posté une vidéo sur sa chaîne YouTube qui permet de s’apercevoir que le système fonctionne bien sur les petites routes italiennes. Et c’est impressionnant.

Mais comment est-ce possible ? Sur X (ex-Twitter), un possesseur de Tesla indique qu’en Ukraine et en Russie, des hackers pourraient activer le FSD sur les Tesla européennes moyennant un chèque de plusieurs milliers d’euros. Nous avons contacté le concessionnaire pour en savoir plus et actualiserons l’article en fonction de ses réponses.

Tesla a déjà fait des démonstrations en Europe

Rappelons que ce n’est pas la première Tesla à rouler en Europe avec le FSD activé. Le constructeur américain réalise en effet des tests depuis plusieurs mois et un consultant pour l’autorité des transports suédois, a été invité par Tesla, à venir tester le FSD à Munich, sur routes ouvertes, en avril dernier. L’homme avait alors réalisé une courte vidéo de l’expérience.

Ces différentes vidéos prouvent que le FSD de Tesla est techniquement prêt à arriver en Europe. Il ne manque plus que le feu vert des autorités, et potentiellement quelques optimisations pour que la voiture soit plus à l’aise avec les règles de circulation locales.