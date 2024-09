Bridgeston lance son pneu recyclé et on peut déjà le trouver sur des voitures électriques

Le fabricant japonais Bridgestone vient de dévoiler un tout nouveau pneu composé à 55 % de matériaux renouvelables et recyclés. Une avancée importante, alors que ce marché est en pleine expansion et que les gommes sont une source importante de pollution.

Si les voitures électriques sont moins nocives pour l’environnement que les modèles thermiques, elles ne sont pas parfaites non plus sur ce point. Outre la batterie, la carrosserie est également une source de pollution très importante. Mais un autre élément est aussi souvent négligé.

Un pneu plus respectueux de l’environnement

Il s’agit des pneus, qui sont majoritairement fabriqués à base de caoutchouc d’origine artificielle et naturelle, mais également de produits chimiques tels que le soufre ou le noir de carbone ainsi que d’huiles diverses. Bref, un beau mélange pas vraiment eco-friendly. Et l’usure engendre des particules qui se répandent ensuite dans l’air, créant une pollution plus nocive que les gaz d’échappement selon une récente étude. Sans parler de la production, alors que 59 millions de pneus sont fabriqués chaque année rien qu’en France.

Si certains équipementiers conçoivent des gommes increvables comme les pneus sans air de Michelin, d’autres misent plutôt sur des matériaux plus respectueux de l’environnement. C’est notamment le cas de Bridgestone, qui vient tout juste de lever le voile sur un tout nouveau pneu composé à 55 % de matières recyclées et durables. Ce dernier porte le nom de Potenza Sport A, comme l’indique le communiqué publié par l’équipementier japonais basé à Tokyo.

Cette gomme a été développée en utilisant les technologies Enliten déjà largement éprouvées par l’entreprise, alliant sécurité, performance et durabilité. Mais ce dernier point a logiquement été poussé encore plus loin, puisque ce pneu atteint même les exigences fixées par la politique interne de Bridgestone. Pour mémoire, cette dernière « préconise l’utilisation de 35 % de matériaux recyclés et renouvelables, certifiés ISCC PLUS dans la fabrication des pneus, y compris du caoutchouc naturel et des polymères bio-attribués ».

De plus, la société veut que ses pneus soient également composés de « 20 % de matériaux recyclés certifiés ISCC PLUS ». Il s’agit pour rappel d’éléments comme du caoutchouc naturel ou encore de de noir de carbone certifié conforme à l’utilisation circulaire des hydrocarbures, entre autres. Pour l’heure en revanche, Bridgestone n’a pas donné avec précision la liste complète des matériaux durables qui composent son nouveau Potenza Sport A. Nous devrions en savoir un peu plus au fil du temps.

Un objectif très ambitieux

Développé en Europe et produit en Italie, au sein de l’usine de Rome, ce nouveau pneu bénéficie d’un processus de fabrication 100 %, provenant de sources renouvelables. Et comme le précise l’équipementier, il ne s’agit pas d’un concept ni de projet pilote, mais bien d’un modèle de grande série. D’ailleurs, il a d’ores et déjà été choisi par Audi pour équiper sa nouvelle E-Tron GT, qui a récemment été restylée. Il est tout à fait possible que d’autres modèles et constructeurs l’adoptent également dans le futur.

Car cette gomme peut être utilisée à la fois par les voitures thermiques et électriques, qui nécessitent généralement des pneus spécifiques comme nous l’avions expliqué dans un précédent article. C’est d’ailleurs pour cela que les fabricants possèdent souvent une gamme spécifique, adaptée aux besoins de cette motorisation qui possède plus de contraintes. Notamment en ce qui concerne la consommation et donc l’autonomie. Sans parler du poids, qui est dans la plupart des cas plus élevé que pour un véhicule à combustion.

Mais Bridgestone veut aller encore plus loin. En effet, l’entreprise prévoit de lancer dès l’an prochain un pneu intégralement fabriqué à base d’élastomères recyclés provenant d’huile de pyrolyse de pneus usagés. De son côté, Continental a lancé en juin 2023 une gomme composée de 65 % de matériaux recyclés et écologiques, tandis que Goodyear atteint déjà les 90 %. De son côté, l’équipementier français Michelin va jusqu’à 58 % pour le moment avec des gommes conçues pour les bus.