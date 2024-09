La voiture électrique la moins chère du monde évolue enfin en profondeur

La Wuling Hongguang Mini EV, voiture électrique la moins chère du monde, passe la seconde, avec cette nouvelle version restylée. L’apparence change totalement et fait bien plus moderne que la première version. Cette voiture chinoise sera-t-elle un jour vendue en Europe ? Ce n’est pas impossible.

Wuling Hongguang Mini EV

La Wuling Hongguang Mini EV était la voiture électrique la plus vendue dans le monde durant quelques mois. Il faut dire que son prix plancher, à partir de 40 800 yuans (environ 5 200 euros) a tout de suite plu aux clients chinois. À terme, rien n’exclu que cette voiture électrique, produite par la coentreprise sino-américaine entre GM et SAIC arrive en Europe. Si c’est le cas, son prix sera bien plus élevé, notamment à cause des droits de douane.

Mais pour le moment, la voiture est surtout vendue en Asie. En Europe, on trouve toutefois quelques importateurs. Il est fort probable que ces derniers importent la nouvelle version, qui s’apprête à être annoncée. Wuling a déjà mis en ligne les images de cette nouvelle version restylée, relayées par le média chinois Auto Home.

Et comme on peut le voir, le design a été totalement revu, avec beaucoup plus d’arrondis et un dessin bien plus moderne que l’ancienne. ll faut dire que la Mini EV est commercialisée en Chine depuis 2020. L’étape du restylage était donc nécessaire.

Une mini voiture

Pour les dimensions, nous avons toujours à faire à une mini voiture, disponible en 3 ou 5 portes, avec une longueur de 3,256 mètre, une largeur de 1,510 mètre et une hauteur de 1,578 mètre pour la version 3 portes. L’empattement est contenu à 2,190 mètre.

Pour la fiche technique définitive, il faudra attendre un peu. Mais les indiscrétions de l’homologation de cette nouvelle voiture nous permet d’en savoir un peu plus. Elle reprend la même plateforme que l’ancienne version, avec un moteur d’une puissance de 30 kW (40 ch) lui permettant d’atteindre la vitesse maximale de 100 km/h.

L’autonomie pourrait être revue à la hausse avec ce nouveau design peut-être plus aérodynamique. Celle-ci n’a pas été précisée, on sait juste qu’elle utilise des batteries LFP (Lithium-Fer-Phosphate) plus abordables. Sur l’ancienne version, la batterie de 17,3 kWh permettait d’annoncer une autonomie CLTC chinoise de 215 km. Soit environ 180 km pour le cycle européen WLTP.

Il faudra attendre l’officialisation de cette voiture pour connaître son prix et l’ensemble de ses caractéristiques techniques.