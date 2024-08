Baisse de prix pour l’une des voitures électriques les moins chères au monde qui se dote enfin de la recharge rapide

La mignonne voiture électrique Wuling Hongguang Mini EV se décline en une toute nouvelle version encore plus abordable, affichée sous la barre des 6 000 euros en Chine. Si la dotation technologique est simplifiée, elle propose tout de même la charge rapide.

Vous n’avez jamais entendu le nom de Wuling, et encore moins croisé de voitures portant ce logo dans les rues ? Ne vous en faites pas, c’est tout à fait normal. Et pour cause, la marque chinoise, fondée en 1982 n’est pour l’heure commercialisée que dans son pays natal, ou presque.

Une nouvelle version plus abordable

En effet, elle est aussi présente en Europe via un importateur qui commercialise la petite Hongguang Mini EV sous le nom de Freze Nikrob, mais la marque n’existe pas en tant que telle chez nous. Il fut un temps, la citadine était la voiture électrique la plus vendue à travers le monde, dépassant même la Tesla Model 3. Mais aujourd’hui, elle s’est laissée distancer, ce qui ne l’empêche pas de continuer son petit bonhomme de chemin sur le marché chinois.

Après avoir enrichi sa gamme d’une version mieux équipée baptisée Macaron, la petite auto se décline désormais dans une toute nouvelle variante plus abordable. Cette dernière joue alors le rôle d’entrée de gamme et est connue sous le nom de Youth Edition. C’est sur sa page Weibo officielle que le constructeur chinois basé à Liuzhou a annoncé le lancement de cette déclinaison encore moins chère. Et pour cause, elle démarre à seulement 40 800 yuans, soit 5 144 euros.

Crédit : Wuling

Un tarif qui la situe largement en dessous de sa rivale, la Dacia Spring, qui est affichée chez nous à partir de 18 900 euros et qui n’est plus éligible au bonus écologique de 4 000 euros. Mais si la petite Hongguang Mini EV Youth Edition arrive en Europe un jour, nul doute que son tarif devrait être largement revu à la hausse, en raison de l’augmentation drastique des droits de douane sur le Vieux Continent pour les voitures électriques chinoises. Mais alors, qu’est ce que cette version a-t-elle de spécial ?

Cette dernière reprend le style de la version standard, avec ses petits feux arrondis et sa face avant très mignonne, de même que ses proportions. Les dimensions restent inchangées, avec une longueur de seulement 3,06 mètres pour 1,49 mètre de large et 1,61 mètre de haut. Un choix de cinq teintes de carrosserie est proposé, tandis que celle-ci contraste avec des éléments peints en blanc, notamment autour des feux avant ainsi que sur le bouclier et à l’arrière.

Une dotation simplifiée mais une charge rapide

À bord, nous retrouvons une présentation très proche de la version que l’on connaît déjà, avec des lignes très arrondies et des couleurs pastel qui rendent l’auto encore plus mignonne. Si le petit combiné d’instrumentation numérique est conservé, on note cependant que ce n’est pas le cas de l’écran tactile. Ce dernier disparaît, dans un souci de réduction des coûts qui permet d’abaisser le prix de cette version pour les clients. Cependant, la citadine fait un petit bond en avant sur un point.

Elle se dote désormais de deux airbags dans le poste de conduite, soit un pour pour le conducteur et un pour le passager. De quoi améliorer la sécurité de la petite auto, qui s’offre également la charge rapide, reprise de la variante Macaron. Ainsi, la nouvelle Wuling Hongguang Mini EV Youth Edition peut remplir sa batterie LFP (lithium – fer – phosphate) de 17,3 kWh de 10 à 80 % en 35 minutes selon le site Car News China, qui n’indique cependant pas la puissance de charge maximale.

Crédit : Wuling

Enfin, la voiture affiche une autonomie de 215 kilomètres selon le cycle chinois CLTC, ce qui donne environ 182 kilomètres WLTP. Elle embarque sous son capot un petit moteur de 30 kW, soit 40,7 chevaux et 92 Nm de couple, pour une vitesse maximale affichée à 100 km/h.

Reste désormais à savoir si cette petite auto sera un jour commercialisée en Europe et notamment en France, afin notamment d’aller chasser sur les terres de la Renault 5 E-Tech, entre autres.