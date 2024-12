Ce Bolide est sûrement la voiture électrique sans permis la plus fun du marché

L’entreprise française KG Auto dévoile son second modèle de voiture électrique sans permis, un petit quadricycle baptisé Le Bolide. Appartenant à la catégorie 7Le, ce surprenant véhicule électrique peut être conduit dès 16 ans et s’aventurer hors des sentiers battus.

Crédit : KG Auto

Si les ventes de voitures électriques s’accélèrent au fil des années, un autre marché est aussi en plein essor. Il s’agit de celui des autos sans permis, dont l’âge d’or ne ferait que commencer selon certains spécialistes. Il est vrai qu’à l’heure actuelle, ce segment est en nette expansion, popularisé par le lancement de la Citroën Ami en 2020.

Un bolide amusant

Aujourd’hui, l’offre est pléthorique, avec notamment la petite Ligier Myli ou encore la nouvelle Mobilize Duo, que nous avons pu essayer récemment. Ce n’est pas tout, car de jeunes constructeurs se lancent aussi sur ce marché très prometteur, à l’image de Kate, qui a lancé sa voiture de plage Kate Original l’an dernier. Et voilà qu’une autre marque française fait désormais parler d’elle. Il s’agit de KG Auto, qui avait fait sensation lors du dernier Mondial de l’auto de Paris avec sa Bagnole.

Crédit : KG Auto

Quelques mois plus tard, la firme fondée en 2020 et basée en Haute-Savoie revient sur le devant de la scène avec un tout nouveau modèle. Celui-ci est baptisé Le Bolide, et il adopte quant à lui un tempérament un peu plus dynamique. Cela se voit d’ailleurs par son style, qui nous rappelle un peu l’esprit de Caterham et qui s’inspire du concept Le Tube qui avait été dévoilé en 2023. Le capot est ici particulièrement long, tandis que le poste de conduite est très reculé.

Le véhicule, qui partage 90 % de ses composants avec La Bagole affiche des dimensions très compactes, puisqu’il mesure 2,94 mètres de long pour 1,68 mètre de large et 1,31 mètre de haut, pour un empattement de 2,19 mètres. Chaussé de jantes de 17 pouces, le quadricyle est également équipé de deux arceaux qui complètent son châssis en acier, afin d’assurer une sécurité optimale pour le conducteur. L’étonnante petite voiture n’a ni toit, ni portes, ni pare-brise.

Crédit : KG Auto

À bord, la présentation est particulièrement dépouillée, avec une simple planche de bord simplement équipée des boutons indispensables pour les essuie-glace, le klaxon ou encore le démarrage et la marche arrière. Le site de la marque précise cependant que le Bolide se dote d’un petit écran indiquant les informations essentielles comme l’autonomie ou encore la vitesse. Derrière les sièges, un petit espace de chargement permet de loger quelques affaires, et des top-case de motos sont aussi proposés en option, ajoutant 114 litres.

Un quadricycle 100 % électrique

Le nouveau KG Le Bolide fait partie de la catégorie 7Le (quadricycles lourds), ce qui signifie qu’il peut être conduit à partir de 16 ans, à condition d’être en possession du permis B1 ou B. Il répond alors à une réglementation très stricte, qui limite notamment la puissance à 20 chevaux. Et ça tombe bien, car le véhicule délivre 16 chevaux, issus de ses deux moteurs électriques. Au total, l’engin ne pèse que 358 kilos, tandis que sa vitesse maximale est limitée à 80 km/h.

Il embarque une batterie NMC (nickel – manganèse – cobalt) 48 volts qui lui offre une autonomie maximale de 145 kilomètres, ce qui est plutôt correct. À titre de comparaison, la Citroën Ami se limite à 75 kilomètres selon le cycle WLTP. Le Bolide se recharge uniquement sur une prise standard 220 volts à la maison, mais le temps nécessaire pour remplir la batterie en entier n’a pas été communiqué. Une prise USB-A est également disponible à bord pour recharger son smartphone.

Crédit : KG Auto

Le petit quadricyle tout-terrain est fabriqué à la main en France, et il est d’ores et déjà disponible en pré-commande à partir de 16 900 euros. Un prix salé, d’autant plus qu’il est désormais privé de bonus écologique de 900 euros. Une série limitée de lancement est proposée, reconnaissable à son aileron arrière et sa peinture gris Nardo. Il est aussi possible d’imprimer le dessin de votre choix sur le flanc et de passer la journée dans les locaux de la marque pour procéder au montage de votre auto, suivi par un barbecue.