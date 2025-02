Pourquoi Total se montre sceptique sur l’avenir des batteries de voitures électriques made in Europe

L’expert de la production de batteries made in Europe, ACC, détient déjà une usine en France. Un projet prévoit de construire deux autres usines en Italie et en Allemagne. Mais ce dessein ne plaît pas à Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies.

ACC est installé dans le Nord de la France, à Billy-Berclau pour produire des batteries de voitures électriques. Mais, sous l’impulsion de partenaires tels que Mercedes et Opel en Allemagne, ainsi que Fiat en Italie, ACC a pour projet de s’étendre avec un nouveau site de production en Allemagne et un autre en Italie. Ces nouveaux projets ne sont pas au goût d’un autre partenaire : TotalEnergies.

TotalEnergies pourrait tout bloquer

Dans une interview donnée au Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), Patrick Pouyanné a déclaré : « De mon point de vue de représentant de la branche, il est préférable de concentrer les efforts sur une seule usine plutôt que sur trois ».

Le plus petit partenaire d’ACC veut se concentrer sur la France. TotalEnergies détient 25 % des parts d’Automotive Cells Company via sa société Saft. Mercedes détient 30 % et Stellantis 45 %, pourtant, la position de TotalEnergies pourrait créer un désaccord au sein de l’alliance tripartite, comme le rapporte Electrive.

Peugeot E-3008 // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

Frankfurter Allgemeine Zeitung a ajouté : « Le scepticisme de Paris rend de plus en plus douteux le fait que la production de cellules de batterie puisse un jour voir le jour à Kaiserslautern ».

Ce n’est pas la première fois que Patrick Pouyanné se montre méfiant vis-à-vis du projet. Le PDG de TotalEnergies avait déjà fait remarquer à Carlos Tavares, alors PDG de Stellantis, que la production de cellules de batteries était délicate et qu’elle demandait une expertise particulière.

Des projets en suspens

Cette prise de position du PDG de TotalEnergies intervient alors que l’usine de production de Billy-Berclau a rencontré des problèmes pour accroître la capacité de production. Dans le Nord de la France, un deuxième bloc doit voir le jour, sur cinq prévus au total. Ce site de production fourni des batteries notamment pour les véhicules reposants sur la plateforme STLA Medium de Stellantis.

La plateforme STLA Medium du Peugeot E-3008 // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

Pour l’instant, les deux projets ambitieux d’usines à Kaiserslautern et Termoli ont été suspendus depuis l’été 2024.