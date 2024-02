Le permis de conduire sur smartphone, c’est désormais officiel, possible et généralisé dans toute la France. Cela vous tente-t-il ? Ou allez-vous préférer conserver votre bon document physique ? C’est l’objet de notre sondage de la semaine.

Après plusieurs mois de tests dans quelques départements français triés sur le volet, le permis de conduire sur smartphone est désormais une réalité pour toutes et tous. La nouvelle a été officialisée le 13 février par Le Parisien. Ce document est à retrouver dans l’application France Identité, disponible sur iOS et Android, dans l’onglet « Portefeuille.

L’avantage, c’est qu’il est consultable sans même avoir besoin de connexion internet – pratique pour les zones blanches. S’il ne remplacera pas nos documents physiques, c’est une copie certifiée conforme d’un document administratif. Il est donc aussi considéré comme une preuve d’identité en ligne.

Concrètement, comment cela se passera ? Avec leurs nouveaux smartphones NEO équipés de puce NCF, les forces de l’ordre pourront tout bonnement scanner votre permis de conduire numérique. Et hop, le tour est joué. Plus besoin de chercher et sortir son permis physique, de saisir le numéro, etc. Bref, la procédure est simplifiée et plus rapide.

Une seule condition existe : avoir une carte d’identité électronique (CNIe), que plus de 17 millions de Français ont déjà en possession.

Comptez-vous mettre votre permis de conduire sur votre smartphone ?

Cette sympathique innovation vous a-t-elle tapé dans l’œil, ou pas du tout ? Avez-vous envie de sauter le pas, et ainsi avoir votre permis de conduire au sein de votre smartphone ? Répondez-nous dans notre sondage de la semaine.

Chargement Comptez vous mettre votre permis de conduire sur votre smartphone ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Oui, dès que je peux

Oui, mais j'attends encore un peu

J'hésite, car peur de perdre ou casser mon smartphone (et donc perdre mon permis)

Non, je préfère l'avoir en carte physique

Non, je n'ai pas envie de laisser trainer mes données

Je ne savais pas que c'était possible

N’hésitez pas à développer votre choix de réponse dans la rubrique commentaires, en toute bienveillance évidemment.

