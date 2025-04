Stellantis mise sur l’hybride pour maintenir son niveau de ventes. Cependant, cette stratégie est difficile à mettre en œuvre car la production des véhicules hybrides est ralentie par une contrainte extérieure.

Les ventes de voitures électriques ont du mal à décoller. Pour tenter de maintenir ses chiffres de ventes, Stellantis a mis les bouchées doubles sur les véhicules hybrides. Toutefois, certains fournisseurs auraient du mal à tenir la cadence, obligeant Stellantis à ralentir la production.

20 000 véhicules produits en mars

Selon les informations publiées par Automotive News, Stellantis a produit 20 000 véhicules de moins en mars 2025 qu’en 2024.

Pourtant, Stellantis a de déclinaisons hybrides sur la plupart de ses voitures. La motorisation Hybrid 100 et Hybrid 136, utilisant la boîte de vitesses automatique e-DSC6 fait partie intégrante de la stratégie de Stellantis pour réduire le niveau d’émissions de CO2 moyen de la gamme, conformément aux exigences de l’Union européenne.

Mais déjà depuis octobre 2024, Stellantis avait indiqué qu’un goulet d’étranglement était possible pour la boîte à double embrayage électrifiée (eDCT) équipant les hybridations 48 volts du groupe. Pour faire face à ces difficultés, Stellantis a assigné l’usine de Termoli à la production de la transmission électrifées. Mais alors quelles sont les difficultés rencontrées par Stellantis réduisant le rythme de production ?

Quelles sont les raisons de cette production réduite ?

Selon le responsable européen de Stellantis, Jean-Philippe Imparato, la baisse de production est due au manque de pièces pour hybrides et aux pneus adaptés.

La stratégie mettant en avant les voitures hybrides au sein du groupe Stellantis est mise à l’épreuve depuis que l’Union européenne a modifié les règles concernant les objectifs d’émissions de carbone, compliquant l’approvisionnement du groupe, habituellement habitué à commander ses pièces trois mois à l’avance.

Ces perturbations interviennent à un mauvais moment pour Stellantis. Depuis le départ de Carlos Tavares à la fin de l’année 2024, le groupe a révisé sa stratégie initiale fondée sur le 100 % électrique. Jean-Philippe Imparato a précisé : « Les véhicules électriques n’ont pas marché, donc nous avons accéléré sur les hybrides« . Le responsable du groupe en Europe a ajouté : « En deux mois, les fournisseurs petits, moyens et grands ne savent pas comment s’adapter« .

Stellantis risque de faire face à une amende de 1,7 milliard d’euros par an « car la faible demande de VE risque de l’empêcher d’atteindre ses objectifs en matière d’émissions » selon l’homme d’affaires qui ajoute « deux années comme ça tueraient l’entreprise« .

